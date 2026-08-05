Ley del ex: Boca le ganó a Estudiantes de La Plata con gol de Ascacibar

El Xeneize consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura luego de imponerse por 1 a 0 en la cancha de Huracán.

Boca derrotó a Estudiantes por 1-0, en un partido en el que un primer tiempo aceptable desde lo ofensivo y un complemento de control fueron suficientes para imponerse, y sumó su primer triunfo por el Torneo Clausura 2026 desde el regreso al banco de suplentes del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

El único gol de la noche fue a través de la “ley del ex”, al haber sido convertido por el mediocampista Santiago Ascacibar en el único minuto de descuento de la primera parte.

El Xeneize arrancó con mayor control de la pelota y buscó instalarse en campo rival con presión alta. Los de Arruabarrena manejaron los primeros avances, aunque Estudiantes avisó con la primera llegada clara de peligro y dejó en evidencia que podía lastimar cuando recuperaba y salía rápido.

Entre los 15 y los 30 minutos, el Pincha encontró espacios de contraataque y obligó a Montero a intervenir dos veces para sostener el cero en el arco de Boca. Recién a los 29 llegó el primer remate del equipo boquense: tras una buena acción de Flores y un centro al área, Aranda capturó el rebote y probó desde afuera, aunque su disparo no generó demasiado peligro para Iacovich.

En el primer y único minuto de descuento del primer tiempo, un centro desde la derecha de Aranda llegó hasta la otra banda para que el lateral Lautaro Blanco busque el primer palo y habilite a Santiago Ascacibar, que definió de primera al gol ante su anterior club.

¡¡JUSTO VOS, RUSITO!! Ascacíbar apareció dentro del área y firmó su gol para el 1-0 de Boca vs. Estudiantes. INEXORABLE LEY DEL EX... pic.twitter.com/y7ZnDEwRrD — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2026

El segundo tiempo no tuvo llegadas de peligro hasta los 14 minutos, mediante un remate alto de Flores, desde adentro del área, que se fue muy cerca del travesaño.

A los 27 minutos, un buen pase largo de Delgado dejó mano a mano a Flores, que quiso picar la pelota ante el achique de Iacovich pero erró su definición por el segundo palo.

Con la victoria, el equipo que fue local en el estadio Tomás Adolfo Ducó, propiedad de Huracán, alcanzó el séptimo puesto de la zona A, con cuatro unidades, mientras que Estudiantes permanece tres puestos por detrás, con un punto menos.

En la cuarta fecha, el “Xeneize” será local de Vélez el sábado 9 de agosto desde las 19:15, mientras que el equipo que conduce Alexander Medina deberá visitar a Deportivo Riestra el mismo día, a las 14:45.

La síntesis del partido entre Boca y Estudiantes de La Plata

Torneo Clausura 2026.

Fecha 2.

Zona A.

Boca 1 - 0 Estudiantes.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Silvio Trucco.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gabriel Aranda, Miguel Merentiel, Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tobías Palacios, Gastón Benedetti; Fabricio Pérez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Tiago Palacios; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Gol en el primer tiempo: 46m. Santiago Ascacibar (B).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Edwuin Cetré por Joaquín Tobio Burgos (E) y Brian Aguirre por Fabricio Pérez (E); 20m. Sebastián Villa por Miguel Merentiel (B); 23m. Gabriel Neves por Alexis Castro (E) y Facundo Farías por Tiago Palacios (E); 35m. Alan Velasco por Gabriel Aranda (B), 40m. Camilo Rey Domenech por Leandro Paredes (B) y Kevin Zenón por Leonel Flores (B); 41m. Lucas Alario por Ezequiel Piovi (E).