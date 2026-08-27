Boca lanzó su nueva camiseta: cuánto cuesta y dónde comprarla

El Xeneize presentó su nueva camiseta alternativa. Todos los detalles al respecto y cuándo la estrenaría.

La nueva camiseta alternativa de Boca ya tiene fecha de lanzamiento y estará disponible desde este viernes 28 de agosto. El diseño de Adidas recupera elementos vinculados con los primeros años de la historia del club y combina una estética clásica con tecnología aplicada al fútbol profesional.

La flamante indumentaria presenta una base blanca con finas rayas en azul marino oscuro, una combinación que busca recuperar la estética de los primeros tiempos del Xeneize.

El escudo de Boca aparece sobre el sector izquierdo del pecho en una versión sin estrellas, otro de los detalles que remite a los orígenes de la institución.

La nueva camiseta también incorpora tecnología Climacool, con zonas de ventilación distribuidas en la tela para favorecer la circulación del aire y mejorar la transpirabilidad durante la actividad deportiva.

Un homenaje a los orígenes de la pasión Xeneize,

nueva camiseta alternativa de Boca Juniors, disponible a partir de mañana a las 10 hs.

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A tribute to the origins of the Xeneize passion.

the new Boca Juniors away jersey, available tomorrow. pic.twitter.com/WenlCgsXUz — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 27, 2026

El homenaje a los orígenes de Boca

Según la descripción de Adidas, la camiseta está inspirada en la primera equipación histórica de Boca y busca rendir homenaje a los comienzos del club y a la identidad construida por los inmigrantes genoveses que llegaron al barrio de La Boca.

"De las raíces de La Boca al corazón de cada hincha", es el concepto elegido para presentar una prenda que combina referencias históricas con elementos modernos.

La nueva indumentaria además rememora una de las camisetas alternativas que supo utilizar Boca en 2007 y que tiene como recuerdo el regreso de Juan Román Riquelme en un partido jugado en la Bombonera ante Rosario Central.

Precios confirmados de la camiseta alternativa de Boca

La escala tarifaria de la nueva camiseta alternativa mantiene los valores de referencia observados en las presentaciones de la firma alemana para esta campaña:

Versión Fan / Hincha: $149.999 (con valor promocional de preventa listado a partir de $118.499 según el esquema de beneficios aplicables).

$149.999 (con valor promocional de preventa listado a partir de $118.499 según el esquema de beneficios aplicables). Versión Niño: $109.999.

La tienda oficial del club ofrece facilidades de financiación mediante convenios con entidades bancarias seleccionadas, incluyendo opciones de hasta 6 cuotas sin interés para compradores registrados.

Puntos de venta para comprar la nueva indumentaria xeneize

El expendio del indumentaria se realiza a través de las vías formales para garantizar la autenticidad de las prendas:

Plataformas virtuales: La tienda digital Boca Shop y el sitio oficial e-commerce de adidas Argentina.

La tienda digital Boca Shop y el sitio oficial e-commerce de adidas Argentina. Tiendas físicas: Locales oficiales habilitados de la marca alemana, casas de deportes autorizadas y el espacio comercial ubicado en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera).

El estreno en cancha de este nuevo uniforme alternativo dependerá del calendario oficial de compromisos locales que dispute la plantilla profesional xeneize durante los próximos partidos de la temporada.