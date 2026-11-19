El Rojo cayó en suplementario en La Caldera y deberá pelear por mantener su plaza en la zona Campeonato del Pre Federal y en la Liga Federal.

Desde que se juega el Pre Federal con ascensos y descensos, Independiente de Neuquén solía ser animador. Sin embargo, este año terminó séptimo en la fase regular y cayó en el primer cruce por 2 a 0 ante Deportivo Roca . Por esa razón, además de quedar afuera en la pelea por el título, deberá jugar por la permanencia en la zona Campeonato y la consecuente clasificación a la Liga Federal del año que viene.

El miércoles por la noche, el equipo de Andrés García volvió a mostrar actitud pese a la reiterada ausencia por lesión de de David Oviedo. No solo pudo competir sino que llevó al "2" de la fase regular a tiempo suplementario.

Fue muy bueno lo de Gino Veronesi, que tomó la posta y marcó 28 puntos con 10 rebotes.

Omar Novoa

De todas formas, el naranja roquense manejó el partido de la mano de Matías Alluchón (18 y 14 rebotes), uno de los mejores jugadores del campeonato.

Podría haberlo ganado en el tiempo regular en base a su defensa-le permitió solo 10 puntos a Joaquín Marcón) pero se equivocó en el cierre.

Omar Novoa

Igualmente, Alluchón hizo de las suyas en el suplementario y Lucas Villanueva (20 puntos) y Tomás Quinteros (11) se complementaron con la figura del Depo, para concretar el triunfo 77 a 73.

Independiente ya sabe que será rival de Club Plottier en una serie cuyo ganador finalizará la competencia con el primer objetivo cumplido y el perdedor irá a un playout por no descender.

Omar Novoa

El Torito, a semis

La otra barrida se dio en El Histórico, donde Centro Español fue más que su clásico y, tras haber repartido victorias en la fase regular, selló un 2-0 contundente. Emilio Santana, que jugó los 40 minutos, fue decisivo con 33 puntos para comandar la ofensiva para el 87 a 80 final en favor de la visita.

El perimetral encabezó al Torito, que llegó a sacar una máxima de 20 en el inicio del tercer parcial. También fueron importantes Jeremías Fernández (16), Valentín Gruich (12) y Facundo Ramadori (12). No necesitó del protagonismo de Franco Pennacchiotti (8).

Después, el equipo de Santángelo manejó un margen de 8 a 15 puntos que terminó maquillado en el final. No alcanzaron los 21 de Joaquín Morandini y los 17 de Leandro Tapia.

El golpe del día lo dio Petrolero, que siendo el último de la fase regular le ganó al 1, que además es su rival de toda la vida. Fue 73-65 sobre Pérfora en La Cueva para igualar la serie, después de un arranque de partido complicado.

Los primeros dos cuartos fueron para el Verde, que parecía tener encaminada la clasificación, pero no se pudo despegar. Tras el descanso largo, el Matador reaccionó con mejor defensa, un parcial 25-11 y ya no abandonó el liderazgo.

Muy bueno, como casi siempre, lo de Matías Arias (17 y 15 rebotes), y también se destacaron Nataniel Rodríguez (16 y 10) y Alan De La Rúa (14).

Pérfora contó con Pedro Emilio como goleador de la noche (23) y Lucas Mohnen (17 y 12 rebotes), pero no le alcanzó para cerrar la serie y todo se definirá el domingo en el Oscar Piti Claris.

Partido caliente en Regina y el Deca va a tercer partido

En la que muchos consideran la cancha más picante de la zona, Atlético Regina y Pacífico protagonizaron un duelo de alto voltaje. Desde el juego, el local fue superior y sacó la misma ventaja máxima de 18 que no había podido aprovechar en el primer juego del domingo.

Martín Chervo (22) fue la figura en el ganador, acompañado de Elías Iñiguez (16), Juan Manuel Borghese (13), Marcos Revello (12) e Ignacio Claris (12).

A Pacífico le costó hacer pie, tuvo bajo porcentaje (23%) en tiros de tres y poco gol cerca del aro. La aparición de Giuliano Sasso desde el banco, con 19 puntos, le permitió llegar con chances de pelear hasta el final, pero la brecha solo se achicó a seis promediando el tercer cuarto y Regina lo ganó bien.

Párrafo aparte para el clima de tensión que se respiró desde el primer cuarto. El partido estuvo parado por varios minutos un par de veces y cinco personas del público fueron retiradas del estadio por la policía, a pedido de los árbitros Menquínez y Castillo.

La serie se definirá el domingo en El Viejo Ramírez, donde la temperatura del ambiente jugará su partido.