La Selección Argentina le hizo 7 a Burkina Faso: todos los goles

El combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni disputó el segundo amistoso de los tres previstos en la fecha FIFA.

Julián Álvarez anotó uno de los 7 goles de la Selección Argentina.

La Selección Argentina goleó sin sobresaltos por 7 a 0 a su par de Burkina Faso en el Estadio El Monumental en el marco del segundo encuentro amistoso que disputan por la Fecha FIFA.

Con los goles de Lautaro Martínez , Moumouni Diallo en contra, Gianluca Prestianni , Nicolás Paz y Julián Álvarez , todos en el primer tiempo, y Franco Mastantuono y Giuliano Simeone en el segundo tiempo, Argentina no sufrió en ningún momento y cerró su segundo partido con una goleada ante su gente en Buenos Aires.

El encuentro se abrió rápido, a los cuatro minutos, cuando un defensor del equipo africano pisó a Agustín Giay dentro del área y el chileno José Cabero dio penal.

Martínez no pudo convertir desde los doce pasos ya que lo atajó el arquero Razak Guira pero sí pudo en el rebote para el 1 a 0.

¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR! A los 4', Lautaro Martínez puso el 1-0 ante Burkina Faso. https://t.co/sjkEJ7Y5B0 — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Unos minutos más tarde, a los ocho, Giay entró en el área y dio el pase atrás que rebotó en la pierna del defensor Diallo, quien con toda la mala fortuna la metió en su arco para el 2 a 0.

¡ARGENTINA AMPLIÓ LA VENTAJA!A los 8', Diallo convirtió en su propio arco y ahora Burkina Faso cae 0-2 en el Monumental. https://t.co/zf3U41nDaR — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Para los 12 minutos, con una Argentina completamente protagonista, una jugada colectiva dentro del área con Lautaro, Prestianni capturó una pared sin resistencia y la metió cruzada abajo para el 3 a 0.

¡GOLEA LA SELECCIÓN!A los 12', Prestianni puso el 3-0 ante Burkina Faso. https://t.co/n3PWa4K2Zx — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Tras un gran pase a Alexis Mac Allister, a los 35 minutos de la primera etapa, Paz le ganó la espalda a todos y definió entre las piernas del arquero para el 4 a 0.

¡ASÍ FUE EL CUARTO DE ARGENTINA!A los 35', Nico Paz puso el 4-0 ante Burkina Faso. Al minuto, Julián estampó el quinto. https://t.co/CkrTXT15yW — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Ya sobre el final de los primeros 45 minutos, a los 36, Álvarez recibió un pase a Prestianni y definió sin complicaciones para el 5 a 0 lapidario.

¡LLEGÓ EL GOL DE LA ARAÑA!Julián Álvarez marcó el 5-0 de la Selección Argentina sobre Burkina Faso en el Monumental. https://t.co/5bcGWPwSPz — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Ya en el segundo tiempo, a los 13 minutos, Argentina dominó con una subida de Facundo Medina que centró para Lautaro, este controló y se la cedió a Mastantuono para el 6 a 0.

¡DEBUT GOLEADOR PARA MASTANTUONO EN ARGENTINA!El oriundo de Azul se anotó en la goleada ante Burkina Faso en el Monumental con el 6-0 para la Albiceleste tras una gran jugada de la Scaloneta. https://t.co/unhCcDNRPU — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

En el cierre del duelo, Valentín Barco metió un centro pasado y Simeone, de cabeza, puso el 7 a 0 definitivo.

¡EL SÉPTIMO DE ARGENTINA EN EL MONUMENTAL!Centro del Colo Barco y definición de Giuliano Simeone para cerrar la paliza ante Burkina Faso. https://t.co/gwbDmwmn4o — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Argentina tendrá su último compromiso este martes 6 de octubre, también en El Monumental ante Benín en lo que será el más importante de los tres partidos ya que tendrá la presencia en cancha de Lionel Messi en lo que será su último partido con la camiseta albiceleste.

La síntesis del partido de la Selección Argentina

Amistoso Internacional.

Argentina 7-0 Burkina Faso.

Estadio: El Monumental .

. Árbitro: José Cabero (Chile).

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Gianluca Prestianni, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Razak Guira; Donatien Bama, Moumouni Diallo, Cyrille Dao, Bassirou Yameogo, Bebel Chec Doumbia; Frank Alain Kanté, Hassamadou Ouedraogo, Nasser Ouattara; Dylan Kam y Jack Pantoulou Diarra. DT: Amir Abdou.

Goles en el primer tiempo: 4m Lautaro Martínez (A); 8m Moumouni Diallo -en contra- (A); 12m Gianluca Prestianni (A); 35m Nicolás Paz (A); 36m Julián Álvarez (A).

Goles en el segundo tiempo: 13m Franco Mastantuono (A); 40m Giuliano Simeone (A).

Incidencias en el primer tiempo: 3m Razak Guira (BF) le atajó un penal a Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Fadil Barro por Dao (BF); Abdel Kone por Kanté (BF); Mohamed Zongo por Kam (BF); Tiago Palacios por Lisandro Martínez (A); Matías Soulé por Paz (A); Leonardo Balerdi por Romero (A); Franco Mastantuono por Álvarez (A); Leonel Flores por Prestianni (A); 13m Mikael Coulibaly por Diallo (BF); Moussa Ky por Ouedraogo (BF); Ousmane Camara por Diarra (BF); 17m Nicolás González por Medina (A); Giuliano Simeone por Giay (A); 24m Valentín Barco por Mac Allister (A); Santiago Castro por Lautaro Martínez (A); Exequiel Palacios por E. Fernández (A); 31m Razack Sanou por Ouattara (BF); 34m Gerónimo Rulli por E. Martínez (A); 40m Salif Tietietta por Doumbia (BF).