El increíble récord que alcanzó el Dibu Martínez ante Costa Rica
El arquero de la selección argentina alcanzó una histórica marca que pertenecía a Sergio Chiquito Romero.
La selección argentina goleó 7-0 a Costa Rica en el segundo amistoso de la fecha FIFA y el Dibu Martínez, que volvió luego de la lesión en su mandíbula, alcanzó un récord histórico: llegó a las 47 vallas invictas de Sergio Chiquito Romero, y ahora comparten la cima en la estadística.
Sin embargo, el número alcanzado por el Dibu tiene un dato que lo agiganta aun más: lo consiguió en 71 partidos en el arco albiceleste y necesitó veinte encuentros menos que el ex arquero de Boca.
A pesar de que el rival no presentó un desafío para la selección, el arquero tuvo una buena tapada a los 18 minutos del primer tiempo, cuando el partido todavía estaba 1-0: tras un centro desde la derecha, reaccionó rápido a un remata a quemarropa y salvó el arco en cero.
Tras la finalización del partido, el Dibu, que llevó la cinta de capitán, habló ante los medios: "Jugamos por nuestro país y queremos volver a enamorar a la gente. Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento".
Además, se refirió a la ausencia de Lionel Messi, que se retiró de la selección en la anterior fecha FIFA: "Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando".
Así fue el partido de la selección argentina
Argentina abrió el marcador rápidamente con un zurdazo de Nico Paz: tras un robo y conducción de Julián Álvarez, Enzo Fernández metió un exquisito taco para dejar solo al jugador del Como en la medialuna, que marcó el 1-0 a los siete minutos.
Tras un largo rato de posesión de pelota sin mucho daño por parte de los dirigidos por Lionel Scaloni, finalmente llegó el 2-0: Giay llegó hasta el fondo por la derecha y encontró a Álvarez solo en el punto de penal, que definió cruzado para ampliar la ventaja.
A los 38 minutos, apareció nuevamente Paz para que pase a ser goleada de la selección nacional: giró cerca del área y luego de algunos rebotes, sacó un derechazo implacable para el 3-0.
Cuatro minutos después, nuevamente el delantero del Atlético de Madrid demostró su calidad, recibiendo en el área, enganchando para su zurda y sacando un disparo imposible al techo del arco para el 4-0.
Con solo dos minutos de la segunda mitad, Franco Mastantuono, ingresado en el entretiempo puso el 5-0 para la selección argentina: recibió un gran pase de Perrone y definió de zurda al primer palo.
El sexto tanto llegó a los 32 minutos del complemento, cuando Mac Allister tomó un rebote dentro del área rival y con paciencia y talento gambeteó a dos defensores y definió ante la salida del arquero.
Para cerrar la goleada, nuevamente Mastantuono clavó un zurdazo al primer palo del arquero (de floja respuesta por segunda ocasión) luego de una buena pared con Simeone dentro del área.
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