Una de las piezas clave del Millonario deberá ser intervenido quirúrgicamente y regresará recién en la pretemporada.

River se prepara para encarar la última etapa del año con el título del Torneo Clausura como gran objetivo, para obtener una plaza para la Copa Libertadores. Sin embargo, en las últimas horas Leo Ponzio recibió una mala noticia: Aníbal Moreno deberá ser operado de una discopatía lumbar y se pierde el resto de la temporada.

Esto fue confirmado por el periodista Germán García Grova, que aseguró que la prioridad del jugador, que se había realizado bloqueos en la espalda para evitar una cirugía en principio, es volver en la pretemporada del 2027 y estar disponible en el arranque del año.

Esto supone una dificultad para el entrenador, ya que Moreno era uno de los pilares del equipo , pero hace tres meses que no podía jugar seguido por el dolor que le presentaba la lesión, similar a la que sufrieron Adam Bareiro y Edinson Cavani en Boca.

Aníbal Moreno será intervenido quirúrgicamente a raíz de la discopatía lumbar que lo aqueja hace más de tres meses.



La intención es que esté para realizar la pretemporada en 2027 pic.twitter.com/Tgi8Oe8pPz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 17, 2026

Además, Fausto Vera, que sería su reemplazante natural como volante central sufre de una tendinitis crónica en su talón derecho, que no lo deja regresar a las canchas a pesar de haberse recuperado del desgarro en el isquiotibial de la misma pierna.

El volante central, una prioridad para River en el mercado

Teniendo en cuenta estas lesiones y los bajos niveles en una posición que la dirigencia considera clave, el volante central será una prioridad en el mercado de pases del Millonario, con algunos nombres que ya suenan para adueñarse de la mitad de la cancha.

Entre los nombres que aparecen en el radar se encuentra Guido Rodríguez, surgido de las Inferiores del Millonario y actualmente en Valencia. El mediocampista puede ofrecer orden táctico, recuperación y precisión en el primer pase, características que el cuerpo técnico busca para fortalecer el círculo central. Otro de los apuntados es Juan Ignacio Nardoni, quien tuvo un destacado rendimiento en Racing durante el ciclo de Gustavo Costas y ahora juega en Gremio de Brasil.

La lista también incluye a Franco Ibarra, un futbolista que ya había aparecido en el radar del club, aunque por el momento no hubo avances concretos. Más atrás figuran Santiago Hezze, ex Huracán y actualmente en Olympiacos; y Exequiel Palacios, una alternativa que aparece como la más difícil de concretar. El volante llegó recientemente a Ipswich Town, donde se convirtió en una pieza importante, por lo que su salida no asoma sencilla.

LOS VOLANTES CENTRALES QUE ESTÁN EN LA CARPETA DE #RIVER.



Guido Rodríguez (Valencia), Juan Ignacio Nardoni (Gremio), Franco Ibarra (Rosario Central) y Santiago Hezze (Olympiacos).



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Un ex River bancó a Lucas Martínez Quarta

El actual defensor de Estudiantes de La Plata y finalista de la Copa Libertadores Leandro González Pírez salió a respaldar públicamente a Lucas Martínez Quarta en medio de la severa crisis futbolística que atraviesa el marcador central en River.

El zaguero, que disputó 144 partidos con la camiseta del Millonario, cuestionó con dureza el trato de los hinchas hacia su colega tras las reiteradas fallas en encuentros de máxima exigencia.

“SE LO ESTÁ CASTIGANDO DEMASIADO. ES UN JUGADOR QUE LE DIO MUCHÍSIMO A RIVER”



Leandro González Pirez, defensor central de Estudiantes de La Plata, bancó a Lucas Martínez Quarta:



“Cuando se empieza a hablar de manera negativa es muy difícil que la cosa cambie por más que… pic.twitter.com/jfobaqB2Bs — dataref (@dataref_ar) November 17, 2026

"No es justo lo que están diciendo de Martínez Quarta. No es para que se le dé tanto, se lo está castigando demasiado. Son momentos y es un jugador que le dio mucho a River", sentenció González Pírez en diálogo con DSports Radio.