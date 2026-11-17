El pibe de 19 años jugó apenas un puñado de partidos en primera antes de irse por 15 millones de dólares.

La salida de Joaquín Freitas de River rumbo a Flamengo es uno de los tantos puntos difíciles de explicar por fuera del negocio de la actual dirigencia del Millo. Además, fue mucho más complejo para el jugador de lo que podía imaginarse desde afuera. El delantero, de apenas 19 años , dejó el club en el que había comenzado a consolidarse en Primera División para afrontar su primera experiencia en el exterior. Y aunque la oportunidad deportiva era importante, la despedida tuvo un fuerte impacto emocional.

En una entrevista con Flamengo TV , el juvenil contó cómo vivió sus últimas horas en Núñez y reveló que no pudo contener las lágrimas. Su último partido fue ante Banfield, como visitante, cuando integró el banco de suplentes, aunque no ingresó.

“Yo voy al banco en el último partido con River antes de venir acá. Ya en el vestuario estaba muy sensible, era un cambio drástico. Me ponía a llorar en el vestuario por lo que se venía por delante” , relató.

Pero el momento más duro llegó después del encuentro, cuando se reunió con sus familiares y amigos. “Después del partido me junté con mi familia y mis amigos, y estuve toda la noche llorando”, confesó.

Freitas también explicó que la decisión de marcharse no fue sencilla y que necesitó consultar con su entorno antes de dar el paso. “No le pedí a la dirigencia venir a Flamengo. Ni bien llegó la posibilidad fue muy difícil tomar la decisión de venir. Soy muy chico, nunca había vivido solo, era un mundo nuevo para mí”, reconoció.

El hecho de dejar la casa de sus padres y alejarse de su círculo más cercano fue otro factor que pesó. “Fue bastante difícil, sobre todo con mi familia. Yo toda mi vida viví con mis padres y era difícil”, agregó.

“Voy al banco en el último partido antes de venir acá y en el vestuario ya estaba muy sensible.ME PUSE A LLORAR ahí y después me junté con mi familia y amigos y me pasé TODA LA NOCHE LLORANDO”.Joaquín Freitas, sobre su salida de River… https://t.co/N62pJsgWwK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 16, 2026

El desafío que lo convenció

Más allá de la tristeza por dejar River, hubo un aspecto deportivo que terminó inclinando la balanza: la posibilidad de competir por títulos importantes con Flamengo.

“Lo que más me pesó fue pelear la Copa y pelear el torneo. Es muy lindo estar acá y ser parte, es buenísimo y eso juega en la balanza”, explicó.

El atacante ya comenzó a sumar minutos en el conjunto brasileño: acumula diez partidos y una asistencia, aunque todavía busca ganarse un lugar entre los titulares. Mientras intenta adaptarse a una nueva vida en Río de Janeiro, su primera gran meta es consolidarse en Flamengo y conquistar su primer título como profesional.

La despedida de River quedó marcada por las lágrimas, pero Freitas ya comenzó a escribir una nueva etapa de su carrera.

Freitas, de 19 años, había iniciado su recorrido en Acassuso antes de que River lo adquiriera para completar su formación. Debutó en el club a fines de 2025 bajo la conducción de Marcelo Gallardo y durante el primer semestre de 2026 se ganó un lugar. En su etapa en River llegó a jugar 30 partidos; Eduardo Coudet lo utilizó en varias ocasiones como volante por derecha, una posición en la que no se sentía cómodo. En Flamengo lleva 10 partidos y dio una asistencia.