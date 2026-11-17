Después de intentar agredir a los árbitros que los perjudicaron y quedar presos, los futbolistas ya están en General Pico.

Los jugadores de Ferro de General Pico recuperaron la libertad y ya emprendieron el regreso a La Pampa . Sin embargo, la resolución judicial que permitió que los integrantes de la delegación dejaran la comisaría no alcanza para cerrar una historia que dejó al fútbol en una situación muy difícil. Lo que debía ser una definición deportiva por un lugar en la final de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Regional Amateur , terminó envuelto en violencia, denuncias y un escándalo que trascendió las fronteras de Ingeniero White.

El episodio se produjo el domingo, después de la derrota de Ferro por 5 a 1 ante Huracán de Ingeniero White . El conjunto pampeano había ganado 3-0 en el encuentro de ida y llegó a la revancha con una ventaja importante. Pero en medio de un arbitraje bochornoso, el Globo consiguió una remontada que parecía impensada y dio vuelta la serie en una tarde cargada de tensión.

El momento que terminó de desatar el conflicto llegó en el cuarto minuto de descuento. Iván Agudiak convirtió el quinto gol de Huracán , que aseguró la clasificación del equipo bahiense. Desde Ferro reclamaron una posición adelantada en la jugada y cuestionaron duramente la decisión del árbitro Lautaro Paletta , de Tandil, de convalidar el tanto a instancias del línea.

La protesta rápidamente pasó a mayores. Integrantes del plantel visitante fueron a buscar a la terna arbitral y se produjeron agresiones contra los jueces. El segundo asistente, Mauro Cejas, fue alcanzado por los futbolistas, mientras que Paletta logró correr hacia los vestuarios para resguardarse.

La situación también requirió la intervención policial. Una integrante de la Policía bonaerense sufrió un corte en la cabeza y debió recibir asistencia médica. Además, se denunciaron destrozos en el vestuario visitante, donde habrían sido dañadas sillas, puertas, duchas, una camilla y otros elementos de las instalaciones.

"Corrieron por sus vidas"Porque Ferro de General Pico también denunció un escandaloso arbitraje ante Huracán de Ingeniero White. Un gol del local en el último minuto, en posición adelantada, desató la furia y provocó que el árbitro principal y su asistente salieran corriendo para resguardarse. — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 16, 2026

Como consecuencia de los incidentes, varios integrantes de la delegación de Ferro fueron trasladados a la Comisaría Tercera de Ingeniero White. Pasaron la noche allí y quedaron a disposición de la Justicia, en una causa que contempla acusaciones vinculadas con atentado y resistencia a la autoridad, lesiones y daños.

Durante la tarde del lunes, los futbolistas y el utilero recuperaron la libertad y pudieron iniciar el viaje de regreso a General Pico. La noticia llevó algo de alivio a la delegación pampeana, aunque no modificó el impacto que tuvieron los acontecimientos del domingo.

Una polémica que no puede tapar la violencia

La actuación arbitral quedó bajo cuestionamiento por varias jugadas, pero se desató con la clara posición adelantada no cobrada

de Agudiak en el último gol.

La violencia contra los árbitros, los daños en las instalaciones y el enfrentamiento con la Policía terminaron desplazando por completo el resultado deportivo.

Huracán consiguió una clasificación histórica después de revertir un 0-3, jugará la final regional frente a Racing de Olavarría y, en caso de no subir al Federal A, se clasificó para el Torneo Argentino del Interior, certamen que debutará el año que viene.

Sin embargo, la imagen que trascendió desde Ingeniero White fue otra: jugadores detenidos, árbitros perseguidos, policías lesionados y una delegación que terminó la jornada en una comisaría.

Los integrantes de Ferro ya están en libertad, pero el fútbol volvió a quedar manchado. En el fútbol argentino, esta categoría es la peor de todas en términos arbitrales y no es la primera vez que futbolistas reaccionan con violencia por sentirse ultrajados.

Mientras tanto, AFA sigue sin tomar cartas en el asunto y designando a los mismos jueces sin ninguna autocrítica.