La escuela donde hará el curso compartió la bienvenida en sus redes sociales y reflotó aquellas declaraciones donde se conoció quién sería su compañero. La formación elegida.

A pesar de que su carrera deportiva como jugador profesional continúa en un punto alto, Leandro Paredes fue anunciado como un futuro proyecto como entrenador para el fútbol argentino. Es que el mediocampista que jugará distintas finales con Boca, como la Sudamericana y Copa Argentina, se prepara para el post retiro.

"Con gran alegría recibimos a Leandro Paredes en nuestra Escuela Nº 193 ATFA Rosario , donde comenzará sus estudios como Director Técnico en la 'Cuna del Fútbol'. La experiencia y la formación se complementan, porque el fútbol siempre tiene algo más para enseñar. Gracias por confiar en nosotros y elegirnos para esta nueva etapa", escribieron en la cuenta oficial de la Escuela 193 Cuna del Fútbol donde iniciará los estudios correspondientes para obtener la licencia.

Al igual que una gran cantidad de futbolistas retirados, su decisión es continuar ligado al mundo del fútbol bajo el rol de entrenador. En más de una oportunidad dejó en claro que quiere ser DT y que, a su lado, podría estar un experimentado campeón del mundo en Qatar 2022.

Cuál es el campeón del mundo con el que hará dupla

"Si se nos da y nos contratan, vamos a estar un ciclo en Boca y otro en Rosario Central". Quien había hecho esa confesión en diálogo con SportsCenter fue el delantero Ángel Di María, quien además profundizó revelando que apostarían por una formación 4-3-3 para su equipo.

"Quedó abierta la posibilidad de sumar a alguno otro de la Selección, todavía estamos en eso. Sería algo lindo estar en Argentina, lo vi con (Lionel) Scaloni, (Walter) Samuel y (Roberto) Ayala, les veía la cara de felicidad de ver lo que lograron y sé que lo disfrutaron de la misma manera que como jugadores", se animó a confesar en aquella oportunidad.

El Vasco Arruabarrena reveló cómo está Paredes tras pedir el cambio ante Banfield

Rodolfo Arruabarrena habló después de la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina y dejó dos mensajes centrales: llevó tranquilidad por la salida de Leandro Paredes y destacó el crecimiento de Álvaro Montero, una de las figuras del 3-0 frente a Banfield en Mendoza.

El mediocampista pidió el cambio durante el segundo tiempo y generó preocupación por la cercanía de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Sin embargo, el entrenador descartó cualquier problema físico importante. “Paredes salió bien, pidió el cambio conociendo su cuerpo”, explicó.

"PAREDES ES CAPITÁN, ES EL LÍDER Y SOBRE TODO EN RENDIMIENTOS" El Vasco Arruabarrena tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Argentina. pic.twitter.com/QSvzWpUhxx — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 15, 2026

Arruabarrena recordó que el capitán atravesó un año de mucha exigencia, con poco margen de preparación. “Viene de un año de mucha actividad con el tema de la lesión antes del Mundial, no tuvo pretemporada y está bien. Es el capitán y es el líder”, sostuvo.

También volvió a remarcar el peso que tiene Paredes dentro del funcionamiento del equipo. “Todo lo que puedo decir son elogios, sobre todo en rendimiento, sabe mantener los ritmos y cuándo meter más intensidad”, agregó.