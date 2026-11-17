El entrenador confirmó que una pieza importante en el seleccionado se va por decisión propia.

La Selección argentina tendrá una jornada emotiva en el amistoso de esta noche frente a Costa Rica, en un amistoso que será la despedida del año para el plantel que vivió dos momentos fuertes en el año: la derrota en la final del Mundial 2026 y la despedida de su mítico '10' Lionel Messi. Este martes en Córdoba será la despedida de una pieza importante para el rendimiento del equipo.

El entrenador Lionel Scaloni fue claro en conferencia de prensa y confirmó la noticia que tiene un fuerte impacto en el cuerpo técnico que conduce. Quién se despide.

Quién se irá del seleccionado argentino es Walter Samuel, una situación que era rumor desde hace tiempo y que se concretará este martes por la noche. "En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo", contó Scaloni en conferencia de prensa y sumó: "Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo".

En su relato, contó también: "Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón".

"En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así", explicó.

“WALTER VA A EMPEZAR SU CARRERA SOLO” Lionel Scaloni confirmó que Samuel no seguirá siendo parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina. pic.twitter.com/3zg3W15Kmy — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

La Selección Argentina enfrenta a Costa Rica en un amistoso: hora, tv y probables formaciones

La Selección argentina intentará reponerse de la derrota ante Uruguay en La Bombonera, lo que marcó el inicio de la era post Messi. Luego de una noche con el pie izquierdo, donde la suerte jugó una mala pasada, el seleccionado entrenado por Lionel Scaloni buscará revancha frente a Costa Rica este martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por un nuevo amistoso.

Argentina llega al partido con la derrota ante los charrúas en el hombro, a pesar de que el equipo mostró algunos indicios de que hay material para poder tener un seleccionado protagonista, con nuevas caras que de a poco van ganando terreno en el equipo. Lo cierto es que el campeón del mundo en 2022 y actual subcampeón tendrá enfrente un equipo de menor jerarquía y se espera que que el equipo pueda asentarse en el partido.

Los ticos vienen de ser derrotados por la selección ecuatoriana que lidera Marcelo Gallardo, con un contundente 2-0 en un amistoso disputado en Quito. Cabe recordar que el conjunto que no clasificó a la Copa del Mundo 2026, nunca pudo ganarle a la albiceleste en ningún tipo de partido. (ocho encuentros, seis triunfos de Argentina y dos empates).

Estará en la mira lo que ocurrirá en el estadio con respecto a la cantidad de hinchas que asistirán al evento. Es que con el efecto Messi, el seleccionado perdió una gran cantidad de hinchas que iban a la cancha, situación que quedó demostrada en el anterior amistoso frente los charrúas donde se vio una Bombonera a medio llenar. Esa situación fue tema de declaración por parte de Scaloni en conferencia de prensa.

Lo que tenes que saber sobre el amistoso Argentina-Costa Rica

Hora: 20

20 Estadio: Mario Alberto Kempes

Mario Alberto Kempes TV: Tyc Sports y Telefe

Probable formación de la Selección argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé.

Probable formación de Costa Rica

Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto y Josimar Alcócer; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz