La Bombonera, semivacía en Argentina - Uruguay: tribunas cerradas y entradas de hasta $290.000

La AFA redujo los sectores habilitados ante la baja demanda, en un clásico marcado por costos elevados y la ausencia de Messi.

La falta de público en el partido de la Selección Argentina.

La presentación de la Selección Argentina frente a Uruguay dejó este viernes una imagen poco habitual en La Bombonera . A pesar de tratarse de un clásico rioplatense, numerosos sectores del estadio mostraron una concurrencia reducida y la AFA decidió directamente no habilitar buena parte de las gradas para concentrar al público en zonas determinadas.

La medida permitió que los espectadores quedaran agrupados y evitó una postal todavía más dispersa. Toda la tercera bandeja quedó cerrada, con excepción del sector destinado a los hinchas uruguayos. Tampoco se habilitaron las populares media y baja sur , ni la popular baja norte .

De esta forma, la única cabecera popular disponible para el público argentino fue la media norte . En el caso de las plateas, quedaron habilitadas fundamentalmente las zonas baja y media .

Aun con esa reducción de capacidad, durante la previa se observaron espacios importantes sin ocupar, especialmente en algunos sectores de plateas. La imagen contrastó con otras presentaciones de la Selección, que durante los últimos años había generado estadios completos en prácticamente cada partido disputado como local.

Los precios y la ausencia de Messi

Uno de los principales factores detrás de la menor convocatoria fue el precio de las entradas. Para ingresar al estadio, una localidad general costaba 95.000 pesos, mientras que el valor de las plateas podía llegar hasta los 290.000 pesos.

La escala definida para el encuentro quedó conformada de la siguiente manera:

General: $95.000.

Menor a popular, hasta 10 años: $19.000.

Platea Alta: $140.000.

Platea Media C, D y M: $180.000.

Platea Media A y B: $220.000.

Platea Baja L: $220.000.

Sector visitante: $160.000.

Preferencial: $290.000.

Aunque desde la organización se había señalado que algunos valores eran inferiores a los establecidos para amistosos anteriores, asistir al clásico seguía representando un gasto importante, especialmente para grupos familiares.

A ese escenario se sumó un cambio determinante respecto de años anteriores: la ausencia de Lionel Messi, retirado de la Selección Argentina. Sin su principal figura y máximo atractivo, la expectativa alrededor del equipo conducido por Lionel Scaloni ya no es la misma que acompañó al seleccionado durante el ciclo posterior al Mundial de Qatar 2022 y el camino hacia la Copa del Mundo de 2026.

El encuentro ante Uruguay tenía, de todos modos, varios elementos para generar interés. Se trataba de uno de los clásicos históricos del continente y de una nueva oportunidad para observar el comienzo de la etapa posterior a Messi, con varios futbolistas que buscan asumir mayores responsabilidades dentro del equipo.

Sin embargo, la respuesta en las boleterías quedó por debajo de lo esperado y obligó a reorganizar la distribución del público.

La menor convocatoria también marcó un fuerte contraste con el ciclo anterior, cuando conseguir una entrada para ver a la Selección en Argentina se había convertido habitualmente en una tarea difícil por la enorme demanda.

La postal terminó siendo uno de los datos destacados de la noche: La Bombonera, habitualmente asociada a tribunas colmadas y un ambiente intenso, presentó sectores directamente cerrados y otros con numerosos asientos disponibles para recibir a la Selección campeona del mundo.