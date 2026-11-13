Qué dijo Scaloni de la derrota de la Selección Argentina ante Uruguay

El entrenador de la Albiceleste habló luego del primer partido de la era post Lionel Messi.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , destacó que hubo errores del equipo en la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en La Bombonera pero aseguró que "hay material para seguir".

No obstante, Scaloni destacó el trabajo del equipo a pesar de la caída: "El rival te pone en dificultad, hay que felicitarlo; pero también es real que el desgaste lo tuvimos todo nosotros. Hay que darle oportunidad a los chicos y que vayan agarrando ritmo" .

"Creo que el equipo intentó, llegó, y tuvo paciencia en algún momento. Se van conociendo, eso te lo da los partidos, más allá de los entrenamientos. Por momentos se vieron cosas interesantes" , agregó el entrenador.

Lionel Scaloni sigue siendo el entrenador de la selección argentina.

A pesar de que los rivales siempre juegan con cautela ante Argentina, Scaloni rescató que la visita lo buscó y tuvo mérito en el triunfo: "Normalmente los rivales que vienen acá esperan, igual hoy Uruguay tuvo momentos en los que salió a buscar".

"Seguramente el martes haremos algunos cambios, pero también es importante que haya jugadores que repitan, para que vayan agarrando ritmo en este tipo de partidos", completó el entrenador sobre el encuentro ante Costa Rica.

Qué dijo Scaloni sobre la falta de público

"La gente va a venir, es incondicional, eso ya lo sabemos. No importa que no este Leo (Messi), van a estar. Pero nosotros somos los que tenemos que contagiar", aseguró el DT.

Sin embargo, Scaloni también comentó que no estaba al tanto del público y le restó importancia a la poca asistencia de los hinchas en La Bombonera.

Y para cerrar, el entrenador aseguró que se va a revertir el presente porque hay con qué: "Hay material para seguir y representar el juego de Argentina".

Así fue la derrota de la Selección Argentina ante Uruguay

A pesar del gol de Julián Álvarez a los 28 minutos del complemento, el equipo argentino estuvo impreciso y pudo dar vuelta el resultado tras los tantos de Leonardo Balerdi en contra y Maximiliano Araújo que le dieron el triunfo a Uruguay.

El próximo martes 17 de noviembre, la Selección argentina enfrentará a su par de Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba en lo que será el segundo y último amistoso de la fecha FIFA.

Este clásico rioplatense expuso dos tiempos totalmente contrastados: un período inicial con dominio albiceleste y un complemento donde el conjunto dirigido por Diego Forlán capitalizó sus opciones ofensivas para establecer una ventaja de dos tantos que resultó indescontable.

Durante los primeros cuarenta y cinco minutos, el equipo comandado por Lionel Scaloni controló la pelota y generó las acciones de mayor riesgo, ya que Julián Álvarez exigió la intervención del arquero rival y Enzo Fernández remató desde media distancia.

No obstante, el futbolista más incisivo resultó Nico Paz, cuyas maniobras aportaron la cuota creativa en el mediocampo local. En la vereda opuesta, el combinado uruguayo optó por un esquema conservador, priorizó el orden defensivo y aguardó oportunidades de contraataque. La etapa inicial concluyó sin alteraciones en el marcador.

La segunda mitad modificó el desarrollo del encuentro de manera abrupta ya que a los tres minutos, un centro ejecutado por Giorgian de Arrascaeta propició un cabezazo de Darwin Núñez cuyo trayecto desvió Leonardo Balerdi hacia su propio arco, lo que decretó el 1-0 para la visita.

Pocos minutos más tarde, un tiro de esquina derivó en una definición de Maximiliano Araújo con la espalda, balón que cruzó el área y superó la resistencia de Gerónimo Rulli para decretar el segundo tanto uruguayo.

Frente a la adversidad, el banco local dispuso variantes tácticas que aportaron profundidad ofensiva y la reacción albiceleste cristalizó mediante una acción individual de Gianluca Prestianni por el sector izquierdo, habilitando a Julián Álvarez para concretar el descuento.

Este resultado reedita un antecedente inmediato en el mismo escenario, cuando el 16 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el combinado charrúa se había impuesto por idéntico marcador con conquistas de Ronald Araújo y Darwin Núñez.