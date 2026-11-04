La Selección Argentina se quedó sin sus tres capitanes: quién puede llevar la cinta

Scaloni había definido una línea sucesoria tras el retiro de Messi, pero las bajas obligarán a elegir un nuevo referente ante Uruguay y Costa Rica.

La Selección Argentina afrontará la última doble fecha FIFA de 2026 en una situación inédita dentro del ciclo de Lionel Scaloni : ninguno de los tres futbolistas que el entrenador había designado como capitanes estará disponible para comenzar los amistosos ante Uruguay y Costa Rica .

A fines de septiembre, después del retiro de Lionel Messi , Scaloni había establecido públicamente el nuevo orden de liderazgo. Cristian “Cuti” Romero quedó como primer capitán, seguido por Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez . “ No buscamos un caudillo al que los compañeros le tengan miedo, buscamos gente positiva y buena gente para suplir lo que hacía Leo, que va a ser difícil ”, explicó entonces.

Ese esquema quedó completamente alterado para noviembre. Romero no fue convocado por una distensión muscular en el aductor y Lautaro Martínez quedó afuera por una lesión similar en los flexores del muslo izquierdo . Dibu sí figura en la lista, pero continuará con su recuperación de la fractura de maxilar y mandíbula y no podrá jugar los amistosos. La ausencia simultánea de los tres obliga a Scaloni a elegir un capitán por fuera de la línea que había definido apenas un mes atrás.

Tagliafico, el antecedente más fuerte

Entre los candidatos, Nicolás Tagliafico aparece con una ventaja concreta: es el único de los posibles reemplazantes que ya comenzó partidos como capitán durante la era Scaloni. El lateral llevó la cinta en los primeros encuentros del entrenador al frente del seleccionado, cuando todavía era interino, y volvió a hacerlo posteriormente en amistosos ante México.

Ese recorrido lo convierte en una alternativa natural por experiencia, permanencia dentro del ciclo y conocimiento del vestuario. Además, forma parte del grupo de campeones del mundo que continúa teniendo un rol importante en esta nueva etapa.

Lisandro Martínez también aparece entre los nombres con mayor peso interno. A ellos se suman Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos futbolistas consolidados dentro del equipo y con antecedentes de liderazgo en sus clubes.

La nómina de posibles candidatos se amplía con Julián Álvarez y Gonzalo Montiel, otros dos campeones del mundo con amplio recorrido en la Selección. Montiel, además, regresó a la convocatoria después de haber quedado afuera de la lista anterior.

Una Selección con varios referentes ausentes

La renovación del liderazgo será todavía más visible porque tampoco fueron citados Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás González, mientras que Leandro Paredes no estará disponible. La convocatoria, por lo tanto, combina varios futbolistas de recorrido con nombres que empiezan a ganar terreno.

Scaloni ya había explicado qué busca en sus capitanes. Al hablar de Romero, sostuvo que llevar la cinta implica convertirse en una referencia de comportamiento porque “todo el mundo va a estar mirándolo”. La elección para estos amistosos seguirá esa misma lógica.

Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y a Costa Rica el martes 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre quién llevará la cinta.

Con los tres capitanes definidos por Scaloni fuera de acción, Tagliafico parte con el antecedente más claro, pero Lisandro Martínez, Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez y Montiel también aparecen en la discusión. La decisión final dependerá de la formación elegida para el primer amistoso.