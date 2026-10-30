El emotivo video de la Selección por el cumpleaños de Maradona: el recuerdo de la semifinal ante Inglaterra en 2026

La cuenta oficial del seleccionado argentino compartió un video en sus redes recordando el cumpleaños de Diego. El mensaje sobre la mítica bandera "Las malvinas son argentinas".

No es un día más para el fútbol argentino . Este 30 de octubre, cumpliría años Diego Armando Maradona , una de las leyendas más importantes del fútbol mundial, considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia. En Napoli, Italia, un dios.

Las redes sociales estallaron de mensajes para el '10': desde una carta leída por Nacho Fernández y otros jugadores en Gimnasia de La Plata , club que supo dirigir como entrenador, pasando por sus hijas y otros clubes importantes. En medio de esos distintos destacados, la Selección argentina publicó un emotivo video que rápidamente se volvió viral en las redes.

El relato fue emocionante. Pero las imágenes también hicieron que el clima sea más que especial. En esa producción audiovisual, el seleccionado argentino hizo principal hincapié en l o sucedido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026. Allí recordó aquella semifinal donde Messi se vistió de líder para ganar un partido cargado de emoción e historia.

"Diego, hoy cumplirías 66 años. Y estés donde estés, esta Selección tiene un regalo para vos. Porque vos les enseñaste a dejar todo por esta bandera, y ellos dejaron todo para regalarte esta otra", dice la emotiva alocución dedicada a Pelusa. Acto seguido a ello, un compilado sobre la batalla entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026, donde quedó en el recuerdo la bandera con la inscripción "Las malvinas son argentinas".

¡Feliz cumple al cielo, Diego! Gracias por poner bien alto nuestra bandera . pic.twitter.com/rfEVHaHuFf — Selección Argentina (@Argentina) October 30, 2026

El emotivo mensaje que publicó Gimnasia de La Plata para Maradona

"Querido Diego, hoy es tu cumpleaños y acá estamos, tratando de escribir estas palabras. Fuiste esa magia que nos hizo enamorar de una pelota, creer que todo es posible y entender que el fútbol no solo se juega con los pies, sino también con el corazón", dice el mensaje y agrega: "Que hayas elegido a Gimnasia es algo que todavía me emociona. Se me eriza la piel cuando recuerdo aquel primer día que pisaste nuestro césped. Elegiste al lobo, vestiste los colores, y en el bosque sentiste el cariño de la gente. Desde ese día y para siempre sos parte de nuestra identidad".

El mensaje de Gimnasia a Diego por el día de su cumpleaños pic.twitter.com/nVXVxFSndc — Diario Olé (@DiarioOle) October 30, 2026

"Cada vez que salgo a la cancha con la cinta de capitán siento un orgullo difícil de explicar, siento en realidad que te llevo conmigo. Cada vez que hago un gol y beso el escudo, pienso en que vos también lo besaste. Qué inmenso que compartamos este amor", dice Nacho Fernández en su relato.