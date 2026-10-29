Enzo Fernández habló sobre su expulsión en la final del Mundial: "Me dolió mucho"

El volante de la selección argentina contó sus sensaciones sobre la tarjeta roja ante España al final de los noventa minutos.

Enzo Fernández fue uno de los pilares fundamentales para que la selección argentina alcance la final en el Mundial 2026 , con goles a Egipto e Inglaterra en momentos clave de los octavos de final y la semifinal del mundo. Sin embargo, en el partido decisivo ante España, se fue expulsado minutos antes del alargue.

En una entrevista con Gastón y Esteban Edul, el mediocampista del Manchester City contó sus sensaciones sobre la tarjeta roja : "La expulsión me la reprocho, obviamente. A ningún jugador le gusta que lo expulsen y menos en una Final del Mundo. Me dolió mucho. Con el tiempo lo fui aceptando porque es un momento que no me hubiese gustado vivir, pero lo entendí como parte del fútbol".

Enzo, al igual que otros de sus compañeros , se refirió a las teorías conspirativas sobre la final ante España: "Me llamaban por teléfono mi papá y mi mamá preguntándome qué había pasado en la final. No pasó nada. Todo mentira, todo inventado. España nos ganó bien así que hay que felicitar al rival".

Enzo Fernández, sobre su expulsión en la final del Mundial vs España: “ME LA REPROCHO, OBVIAMENTE. A ningún jugador le gusta que lo expulsen y menos en una Final del Mundo. Me dolió mucho. Con el tiempo lo fui aceptando porque es un momento que no me hubiese gustado… https://t.co/Pf1wU72Qz5 pic.twitter.com/ihUvG7kjGH

Además, explicó que el factor principal en su contra fue el cansancio: "Veníamos cargados de 2 tiempos extras. Cabo Verde en Miami con un calor y humedad increíble. Después tuvimos Suiza que algunos chicos estaban tocados, con problemas físicos. Te diría que la mitad del equipo. Se hicieron muy desgastantes las últimas semanas y momentos del Mundial. El grupo llegó con lo justo".

Con respecto a la derrota en el alargue, el campeón del mundo se mostró seguro de que si el equipo llegaba a los penales, levantaban el trofeo nuevamente: "En los penales ganábamos, obviamente. Teníamos al Dibu que sabemos que no falla ahí".

Enzo Fernández en Los Edul: “Si íbamos a los penales contra España ganábamos la Copa del Mundo. pic.twitter.com/ptEj5sYrwh — Gastón Edul (@gastonedul) October 29, 2026

Sobre su nivel en el Mundial, el volante fue contundente: "Para mí fue de menor a mayor. Los primeros partidos me sentí bien, el segundo más o menos, el tercero ya no me sentía bien. Y después como que fue arrancar de nuevo después de la fase de grupos, en los mata mata".

Enzo Fernández habló sobre un posible regreso a River

En la entrevista con los hermanos Edul, Fernández también habló de un posible regreso en el futuro a River, club que lo vio nacer y que lo potenció para continuar su carrera en Europa y ser parte de la selección argentina.

"Estoy seguro que voy a volver a River Plate más adelante. No pasa nada que quede el archivo, estoy decidido. Va a pasar. Si lo digo es porque lo siento", manifestó Enzo, convencido de sus palabras. Aunque los hinchas del Millonario se pueden ilusionar por esta declaración, la realidad es que el volante recién tiene 25 años, por lo que tiene una larga carrera en Europa por delante.

Enzo Fernández: “Estoy seguro que voy a volver a River Plate más adelante. No pasa nada que quede el archivo, estoy decidido. Va a pasar. Si lo digo es porque lo siento”.

Segundo capítulo de Los Edul.

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River pudo disfrutarlo poco, ya que debutó en 2019 de la mano de Marcelo Gallardo, pero el club lo cedió rápidamente a préstamos a Defensa y Justicia, donde se potenció y fue parte del equipo que levantó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Volvió a vestir la banda en 2021 y tan solo un año después se fue al Benfica, por una cifra millonaria.