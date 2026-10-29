Boca aprobó una inversión millonaria para ampliar La Bombonera: los megaproyectos para 2026/27

El club llevó adelante una asamblea en el interior de La Bombonera donde confirmaron el presupuesto para el período 2026/27. La astronómica cifra que prevén como ingreso.

Hace tiempo que Boca está coqueteando con la ampliación de La Bombonera, el estadio que necesita de una ampliación -por necesidad no por obligación- para poder recibir una mayor cantidad de hinchas que quedan afuera en cada uno de los partidos. Luego de un periplo extenso, la comisión directiva presidida por Juan Román Riquelme tiene decidido realizar modificaciones y ya presentaron papeles para avanzar.

En las últimas horas se conoció una importante decisión que tomó la institución luego de una reunión de la Asamblea de Representantes. En el mismo hablaron sobre el presupuesto para el período 2026-2027 y confirmaron que destinarán una suma millonaria para este proyecto.

En el Salón Filiberto del estadio La Bombonera, los asambleístas se reunieron y confirmaron un monto impactante para la ampliación. Durante ese ejercicio, se confirmó que prevén destinar $19.696 millones para la primera etapa del Plan Integral de Ampliación y Mejoras del estadio.

Boca anunció un nuevo paso adelante en el proyecto de ampliación de La Bombonera.

Sumado a esta cifra, se haría una inversión de $12.325 millones en obras para Casa Amarilla, el histórico predio de la institución. Además, se avanzará en la construcción de un microestadio para deportes amateur, lo que genera una mayor visión en distintos deportes que se ejercen en la institución.

Por otra parte, el presupuesto incluye la construcción de un hotel destinado a la Reserva del club en el predio de Ezeiza y mejoras en los vestuarios de ese espacio. Para ello, serán utilizados $7.016 millones.

El dinero que tiene Boca y los ingresos que proyecta para el período mencionado

En la asamblea dieron a conocer que al 30 de junio del corriente año el club tenía a disposición USD 32,6 millones de activos en moneda extranjera y un pasivo de USD 21,2 millones, lo que significa una posición neta de USD 11,4 millones a favor.

Para el período 2026-2027, el club proyecta ingresos por $239.292 millones.

La Bombonera para 80 mil personas: Boca presentó a los socios el proyecto de ampliación

Hace apenas un mes, Boca dio un nuevo paso en el proyecto para ampliar y modernizar La Bombonera. En el mismo lugar, el Salón Filiberto del estadio, se hizo la segunda presentación destinada a los socios, donde representantes del club explicaron las distintas etapas previstas y mostraron imágenes y videos de cómo quedaría el escenario una vez finalizadas las obras.

La iniciativa forma parte del Master Plan impulsado durante la gestión de Juan Román Riquelme y tiene como uno de sus principales objetivos llevar la capacidad del estadio Alberto J. Armando desde los aproximadamente 57.000 espectadores actuales hasta unos 80.000.

Ayer por la noche, en el Salón Filiberto de la Bombonera, se realizó la segunda presentación a los socios del proyecto de ampliación de nuestra casa.



Un paso más hacia la Bombonera que todos soñamos. #Bombonera #AmpliacionYa #BocaJuniors pic.twitter.com/PoifcVd6rV — Ampliar La Bombonera (@AmpliacionBoca) September 30, 2026

Durante las reuniones con los socios se detallan las modificaciones proyectadas y se responden consultas relacionadas con las obras. La intención de la dirigencia es que los hinchas conozcan de primera mano el alcance de una intervención que pretende ampliar el estadio sin abandonar su ubicación actual.

Una primera etapa permitiría elevar el aforo hasta aproximadamente 71.000 espectadores, mientras que posteriores trabajos sobre palcos, plateas y sectores populares completarían el crecimiento hasta las 80.000 localidades.

Bueno. Por primera vez tenemos fotografía oficial filtrada de lo que va a ser la bombonera. pic.twitter.com/Rh3ZJzh0SW — Ampliar La Bombonera (@AmpliacionBoca) September 30, 2026

Cómo sería la ampliación de La Bombonera

El proyecto contempla la construcción de una cuarta bandeja, que incorporaría alrededor de 6.500 nuevas butacas, además de cuatro torres de circulación y distintos puentes peatonales vinculados con el sector de las vías del Ferrocarril Roca.

También están previstas modificaciones en las tribunas y una renovación del área de palcos, con 216 nuevos espacios distribuidos en seis niveles, además de nuevas plateas preferenciales y sectores destinados al público general.

Uno de los puntos centrales del plan es que la ampliación pueda realizarse sin adquirir las viviendas lindantes y sin mudar al equipo a otro escenario de manera permanente.

La primera intervención proyectada será en la tribuna Socios Norte, debajo del sector ocupado por La 12. Allí se plantea construir un nuevo patio gastronómico, ampliar los baños y mejorar los pasillos internos para sumar servicios y comodidad.

BOCA



Sigue adelante con la reforma y ampliación de La Bombonera

ETAPA 1 (las obras que no requieren perder la localía)



Se viene la construcción del patio de comidas para el sector SOCIOS NORTE BAJA (similar al del Sector L) lo que significará una gran comodidad y servicio… pic.twitter.com/R8f1g4bM1r — Diego Brancatelli (@diegobranca) September 28, 2026

El club ya avanzó además con otras tareas de modernización. Entre ellas aparece la renovación de la Puerta 3, sobre Brandsen 805, donde se instaló una fachada vidriada, nuevos accesos y una pantalla LED. También fue reacondicionado el histórico hall de ingreso.

Otro de los espacios incorporados recientemente fue el Hard Rock Café Boca Juniors, ubicado en el sector de la platea K y con capacidad aproximada para 270 personas.