Bombazo: Carlitos Tévez confirmó si Messi y Riquelme estarán en su despedida en La Bombonera

El Apache confirmó de forma rotunda si ambas figuras estarán en el mítico estadio por su despedida. El día programado para el evento.

Carlitos Tévez se prepara para la su despedida del fútbol, en una noche donde se recordará y le pondrá cierre a la tremenda carrera futbolístic que protagonizó desde su debut en octubre de 2001 hasta el punto final puesto en junio de 2022. En diciembre La Bombonera le abrirá las puertas para que pise su amado club con distintas figuras del fútbol mundial que lo acompañarán en una noche histórica.

En diálogo con su excompañero Río Ferdinand, con quien compartió en el Manchester United, habló sobre la presencia de Juan Román Riquelme , excompañero y actual presidente del xeneize, y Lionel Messi , uno de los mejores jugadores que tiene la historia del fútbol mundial. Tévez metió un bombazo y confirmó si estarán o no.

Tras ser consultado por Rio, Tévez respondió: “Messi va a jugar y Riquelme también”. Cabe recordar que el evento en el que se despedirá un ídolo del club, está programado para el domingo 20 de diciembre en el mítico estadio.

"Messi y Riquelme van a jugar"



Carlos Tevez confirmó las presencias del campeón de mundo y el presidente de Boca en su partido despedida en La Bombonera. pic.twitter.com/HVUMpmbbiu — Corta (@somoscorta) October 29, 2026

Más allá de estas dos presencias estelares, se espera que Ferdinand se sume a los festejos como también otras figuras internacionales con las que compartió equipo. Por un momento, sonó el nombre de Cristiano Ronaldo para ser parte aunque no hubo confirmación oficial al respecto.

Riquelme reveló cómo fue la charla con Tévez para organizar su partido despedida en la Bombonera

En el inicio de la conversación con AZZ sobre el partido de despedida del Apache y ante las preguntas de los participantes de la mesa, el presidente de Boca despejó todas las dudas y confirmó lo que ya se suponía: "Si no cambia nada, la despedida de Tévez en la Bombonera será el 20 de diciembre". Aunque lo más sustancial de lo que detalló al respecto tuvo que ver con el momento en el que se originó la chance del evento.

"Me llamó Carlitos y yo le dije que si el siente que tiene que hacer ese partido, que no se lo pierda porque no le pasa a todo los futbolistas y eso se tiene que disfrutar", contó Román, tras lo que amplió explicando cómo completó su respuesta: "El club pone todo a su disposición: abrirá estadio como un partido oficial y todo correrá por cuenta nuestra".

Al ser consultado por su relación con el Apache, Riquelme respondió en pocas palabras: "Mi relación con Tévez es normal", dijo, sin lugar a más interpretaciones.

Finalmente sintetizó: "Solamente yo quiero que él lo pase bien, son momentos donde uno tiene que poner todo a disposición. Él (Tévez) ha dado mucho a nuestro club, el hincha de Boca lo quiere mucho, y lo único que queremos es que si el decide ese día tener su fiesta, haremos todo lo posible para que él y su familia pasen un día inolvidable".

Sus 94 goles y sus 11 títulos -entre ellos la Libertadores y la Intercontinental 2003- en el Xeneize hablan por sí solos. Es parte de la gran historia de Boca y el hincha se lo reconoce siempre. De esta forma, con las declaraciones del presidente de Boca, parece ser un hecho que el 20 de diciembre, Carlos Tévez podrá tener su fiesta de despedida en el Templo junto a toda la gente que lo ama.