Un jugador de España reveló por qué un argentino fue clave para ganar el Mundial 2026

Un delantero de la Furia reveló que un argentino tuvo suma importancia para conseguir el 1-0 en la final del certamen ecuménico para levantar el título.

El Mundial 2026 será una espina que perdurará en el tiempo para la Selección argentina , porque a pesar de no haber mostrado un buen nivel en el tránsito de los partidos, estuvo a algunos minutos de al menos forzar los penales para definir el título por esa vía . Incluso a pesar de haber sido sometido al gran juego español, del que logró sortear las dificultades con cierta fortuna, estuvo cerca de obtener un buen resultado.

Pero hubo una jugada que la historia de este certamen ecuménico le dio la victoria a España para que se consagre nuevamente campeón del mundo: el gol de Ferrán Torres, luego de una asistencia inesperada de su compañero Nico Williams, que había ingresado desde el banco de suplentes. En las últimas horas, este último jugador reveló la importancia que tuvo un jugador de Argentina para lograr convertir el tanto que le dio el título.

"La gente creo que no se ha dado cuenta, pero si no me llega a empujar, no llego. No llego ni en mil vidas. Está el balón cayendo y me empuja. Me choca y me empuja con los dos brazos. Cuando venía el balón pensé que no llegaba, pero cuando me empujó digo: 'Hostia, ahora llego'. No me daba tiempo a rematar a puerta, así que pensé en dejarla ahí. La dejé, llegó Ferran y la metió". Esa frase lanzó el habilidoso jugador que asistió a Ferrán para que marque el tanto del título.

Luego, recordó: "Ser campeón del mundo no es todos los días. El siguiente es en España, vamos a ver. Tenemos un grupo de puta madre. La gente es muy cercana. La gente piensa que los futbolistas vamos cada uno a su bola, egocéntricos, pero este grupo es fundamental".

"Molina":

Por los comentarios de Nico Williams sobre el gol de España contra Argentina en la final de la #CopaMundialFIFA https://t.co/xo00TqxMpm pic.twitter.com/RRax1pNLri — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 28, 2026

Sobre su lesión en el pubis

"Es jodido. El pubis es una lesión que te levantas de puta madre un día y al siguiente te levantas mal. Mentalmente te enerva. Un día estás que te comes a todos y al siguiente, fatal. Lo notas mucho en las arrancadas. Soy rápido, explosivo y la temporada que estuve mal no llegué a 29 km/h. Normalmente, yo hago 34, 35 km/h. Estaba superlimitado para acelerar, cambiar de dirección…", dijo.

Liego, sentenció: "Recuerdo que fue cuando paré, por marzo. Me hice un tratamiento conservador en Pamplona y en Inglaterra. Me preguntaba a ver qué tal estaba. Coincidía con la Finalissima que no se jugó. Me preguntó cómo estaba y yo pensé: 'Fuera de servicio'. Me dijo que, si el tratamiento iba bien y estaba bien, tenía su confianza y que iba a ir. Pasaron los meses e iba a contrarreloj. Tenía que dar la lista en un mes y empecé a jugar. Yo me encontraba bien, bien… Luis me llamaba después de los partidos y me decía que me veía mejor. Quedaban dos partidos para acabar la Liga. Antes del partido del Valencia, me llamó. Justo antes jugamos contra el Alavés y metí dos. Me dijo: 'Ya estás volviendo a ser el Nico que fuiste. Te veo bastante mejor. No sé cómo te sentirás tú, si sigues a este nivel tienes muchas posibilidades de ir'".