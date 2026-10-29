El hombre viajaba en el vagón ocho en el tren que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla. Su familia confirmó que ya denunció su desaparición.

Quién es el argentino de 51 años desaparecido tras el choque de trenes de alta velocidad en España.

Un trágico choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, al sur de la ciudad de Madrid, en España , causó la muerte de al menos 69 personas y se contabilizaron decenas de heridos, aunque la cifra puede crecer considerablemente debido a la gravedad del hecho.

Este martes por la tarde la Cancillería Argentina confirmó la muerte de una joven que fue identificada como Ana Martina Conte Grand , una podóloga sanjuanina de 29 años de edad. La argentina viajaba en el vagón 7 cuando viajaba junto a su hermano.

En paralelo a conocerse la muerte de Martina, trascendió que las autoridades buscan a Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que viajaba en un tren de Renfe y permanece desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido en España.

Su pareja fue quien comenzó a preguntar a través de redes sociales sobre su paradero. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja", escribió en una publicación en X, en la que explicó que ni sus familiares ni sus amigos tenían información sobre que habría ocurrido con él.

Tras conocerse la noticia, su primo Rafael García Junicol, pidió ayuda pública para localizarlo: "Me enteré por el hermano (de Agustín) de que él había tomado ese tren", explicó en diálogo con Infobae.

Quién es Agustín Randazzo, el argentino de 51 años desaparecido

Randazzo vive en España desde 2002 y trabaja en comunicaciones. Este martes viajaba en el vagón número 8 de un tren de alta velocidad que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla. Lo hacía por motivos laborales, como en otras oportunidades.

Según relató su pareja, el hombre recibió atención médica después del accidente, pero sus allegados no lograron establecer dónde fue trasladado ni cuál es su estado de salud.

"Nos han dicho que tenemos que esperar"

Frente a la falta de respuesta a sus llamadas, Jorge, el hermano del desaparecido realizó una denuncia en una dependencia policial madrileña. Además, ya se sometió a la toma de muestras de ADN necesarias, indicó Infobae.

Tras realizar estos trámites, se movilizaron a Toledo para recorrer los centros hospitalarios de la zona y tratar de localizarlo entre los heridos ingresados.

"Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada", indicó su primo Rafael sobre su diálogo con las autoridades sanitarias.

Asimismo, compartió detalles de su apariencia física para facilitar su identificación. Agustín tiene barba, tatuajes, el pelo rapado y mide aproximadamente 1,70 metros. Al momento del viaje, vestía una camisa y un jersey.

Una argentina murió en el choque de trenes de alta velocidad en España

Gran conmoción se vive en España tras la tragedia ferroviaria en Toledo. Mientras siguen aumentando la cifra de víctimas fatales, este martes por la tarde se conoció que una joven argentina murió en el accidente.

La víctima fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una podóloga de 29 años que vivía en Andalucía y viajaba junto a su hermano en el vagón 7. Tras conocerse la dolorosa noticia, los allegados de la mujer expresaron sus condolencias a la familia y sentidos mensajes para despedirla.

Una amiga de la sanjuanina le dedicó unas palabras a través de Facebook luego de enterarse de lo ocurrido. “¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma", comenzó el texto. Al final de su despedida, la mujer escribió una breve frase, cargada de amor: “Pero Dios tenía mejores planes para vos, que brilles para siempre”.