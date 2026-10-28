Las principales entidades financieras del país permiten resguardar los ahorros en moneda extranjera . Cuánto pagan en octubre 2026.

Plazo fijo en dólares 2026: cuánto ganás por mes al invertir USD$5.000, según la tasa de ganancia de cada banco

Habitualmente asociado al peso, varios bancos también ofrecen plazos fijos en dólares . Se trata de una buena opción para aquellos que buscan obtener rendimiento sin la necesidad de cambiar de moneda. Una de las claves es analizar la tasa de cada entidad , ya que influye en el resultado final , incluso cuando el capital y el período de inversión son iguales.

Aunque el porcentaje de la Tasa Nominal Anual (TNA) se expresa en términos anuales, permite estimar cuánto se obtiene por los días durante los cuales el dinero permanece depositado. Además de la tasa y el plazo elegido, otro factor que altera el rendimiento es la modalidad de contratación de cada entidad.

A continuación, un resumen de cuánto pagan en octubre 2026 los principales bancos por un plazo fijo de US$ 5.000 a 30 días .

El plazo fijo en dólares permite resguardar los ahorros sin necesidad de cambiar de moneda.

Banco BBVA: cuánto se gana con US$ 5.000

Según el relevamiento de octubre, el BBVRA cuenta con un plazo fijo clásico en dólares que puede constituirse desde sus canales digitales o en sucursales. Entre las condiciones publicadas por la entidad figura un tiempo mínimo de 30 días y un monto mínimo de US$ 1.000. También establece que el capital no puede retirarse anticipadamente, por lo que es importante asegurarse de no necesitar ese dinero antes del vencimiento.

Su Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica en 1,25%, por lo que un depósito de US$ 5.000 durante 30 días generará aproximadamente US$ 5,14 de intereses. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibiría un total estimado de US$ 5.005,14, compuesto por el capital inicial y el rendimiento acumulado.

Banco Galicia: el rendimiento de un depósito en dólares

Banco Galicia presenta una Tasa Nominal Anual del 1,25%. Bajo esas condiciones, invertir US$ 5.000 durante 30 días permite obtener una ganancia estimada de US$ 5,14. Al vencimiento, el saldo total sería de US$ 5.005,14, siempre que se mantengan las condiciones utilizadas para el cálculo. El resultado es equivalente al de BBVA para el mismo capital y plazo.

El rendimiento del plazo fijo dependerá de la TNA, la modalidad en la que se arme y el plazo elegido.

Antes de confirmar las operaciones, es recomendable consultar los canales oficiales de Galicia, comprobar la tasa aplicable y verificar si existen requisitos particulares para acceder a esa rentabilidad.

Banco Nación: cuánto paga por internet y en sucursal

En la entidad financiera más grande del país, el rendimiento cambia según el canal utilizado para constituir el plazo fijo en dólares. La comparación publicada en octubre distingue entre las operaciones electrónicas y las realizadas de manera presencial.

Para una inversión electrónica de US$ 5.000, la Tasa Nominal Anual es del 1,25% y el importe total al vencimiento sería de US$ 5.005,14. En cambio, si se realiza la operación en una sucursal con una TNA del 0,75%, el interés estimado baja a US$ 3,08 y el capital final alcanza los US$ 5.003,08. La diferencia entre ambas modalidades es de aproximadamente US$ 2,06 por mes.

En el Banco Nación, la tasa dependerá del canal que se utilice para armar el plazo fijo.

Banco Santander: el rendimiento más bajo para un plazo fijo en dólares

En el caso de Santander, la propia entidad informa una TNA del 0,05% para los depósitos tradicionales en dólares a 30 días, con un mínimo de US$ 500. Con una inversión inicial de US$ 5.000, ese porcentaje genera un rendimiento considerablemente inferior al de las otras entidades comparadas, es decir, unos 21 centavos de dólar.

La comparación entre los bancos

En resumen, estos son los resultados estimados de invertir US$ 5.000 durante un mes en las cuatro entidades, tomando las tasas informadas en octubre de 2026: