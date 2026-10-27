Judiciales de Neuquén profundizan las medidas de fuerza: "Queremos lo mismo que todos los estatales"

Sejun rechazó la última propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Reclaman la misma oferta que para el resto de la administración pública.

Los trabajadores judiciales de Neuquén nucleados en Sejun profundizarán las medidas de fuerza al rechazar "de manera categórica" la última propuesta presentada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Este martes, hay paro en toda la capital neuquina mientras que el miércoles será en el interior.

Así lo resolvió el Plenario realizado este lunes al mediodía y tras la decisión de la asamblea en la que participaron más de 300 trabajadores.

De acuerdo a lo expresado en un comunicado, los principales reclamos del sindicato judicial son la necesidad de aplicar la cláusula gatillo del último acuerdo salarial y la demanda de una recategorización general frente al incumplimiento de los pases a planta comprometidos.

El secretario general de Sejun, Santiago Alonso, fue categórico al afirmar que la demanda del sector es exactamente la misma que ya se otorgó al resto de la administración pública provincial.

Claudio Espinoza

El gremialista subrayó que los judiciales son servidores públicos igual que el personal de salud o educación, por lo que rechazó que se pretenda darles un tratamiento salarial diferenciado o inferior. "No estamos pidiendo otra cosa diferente", reclamó.

Alonso explicó que el ofrecimiento presentado por el TSJ se ubica por debajo del acuerdo alcanzado con el resto del universo estatal de Neuquén, que fija un 4% para noviembre y un 3% para enero."Lo único que queremos es que se nos reconozca lo mismo que se le reconoce a cualquier trabajador público de la provincia de Neuquén; estamos pidiendo exactamente lo mismo que se les está dando a todos", aseveró el dirigente.

Asimismo, remarcó que el sector judicial no busca desligarse de la pauta general del Estado provincial: "No nos queremos despegar de las negociaciones que han tenido otros sectores", sostuvo y recordó además que los trabajadores judiciales vienen arrastrando pérdidas salariales durante los años 2024 y 2025.

Las medidas de los judiciales

Frente a esta coyuntura, Sejun definió dar continuidad e intensificar el plan de acción gremial en todo el territorio provincial.

En este sentido, se resolvió continuar con el quite de colaboración, llevar adelante asambleas en los lugares de trabajo de todas las dependencias del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, así como concentraciones en diversos organismos, con el foco puesto principalmente en la justicia electoral.

Asimismo, las medidas de fuerza contemplan un paro de actividades por 24 horas para este martes 27 de octubre en Neuquén Capital. En tanto, para el miércoles 28 de octubre se determinó un paro de 24 horas en las circunscripciones judiciales Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Rincón de los Sauces; esta medida estará acompañada por un retiro de actividades a partir de las 10 en la capital provincial para garantizar la realización de concentraciones y movilizaciones.

La continuidad de las acciones gremiales prevé para el lunes 2 de noviembre un retiro provincial de actividades a partir de las 10, momento en el cual se llevará a cabo un nuevo Plenario Provincial para evaluar el estado de las negociaciones y resolver colectivamente los pasos a seguir.

Al respecto, el gremio aclaró que, en caso de producirse una nueva convocatoria a la mesa de negociación salarial, se estableció un plenario provincial para el día hábil posterior a dicha reunión, con el propósito de permitir el análisis y la evaluación colectiva de los resultados alcanzados.

Cuál fue la propuesta del TSJ

La nueva propuesta salarial presentada el pasado viernes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén contempla incrementos salariales, actualizaciones trimestrales por inflación y el pago de una suma extraordinaria.

La propuesta contempla cuatro puntos principales. El primero establece un incremento salarial del 2% en los haberes de noviembre de 2026, calculado sobre los salarios devengados al 31 de octubre.

En segundo lugar, se ofreció otro aumento del 2% para enero de 2027, que se aplicaría sobre los haberes de diciembre de 2026, luego de incorporar la actualización salarial correspondiente a enero, prevista por la Ley N.º 3560.

Sebastian Fariña Petersen

De acuerdo con el ofrecimiento, los ajustes se realizarían en abril, julio y octubre de 2027, y enero de 2028. En cada caso, se contemplaría la inflación acumulada durante los tres meses anteriores.

Para calcular los incrementos se utilizará el promedio entre el IPC nacional, publicado por el INDEC, y el índice provincial elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén.

Otro de los puntos centrales es el pago de una asignación extraordinaria de $548.500 por trabajador, prevista para enero de 2027.

La suma tendría carácter no remunerativo y no bonificable, y alcanzaría a los empleados judiciales, con excepción de las categorías MF1 a MF4 y sus equivalentes AJ.