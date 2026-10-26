Imputaron a dos personas por vender cocaína y marihuana: el hallazgo en los allanamientos

Se realizaron ocho allanamientos en distintos puntos de San Patricio del Chañar. Encontraron 59 dosis de cocaína, balanzas y billetes.

A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) el juez de Garantías Juan Pablo Encina imputó a dos personas por comercializar cocaína y cannabis en una vivienda del barrio Parque Industrial de San Patricio del Chañar.

La audiencia se realizó ayer en la Ciudad Judicial de Neuquén, con la intervención de la fiscal Eugenia Titanti y del asistente letrado Luciano Vidal, en representación del MPF. A su pedido, el juez también dispuso la prisión preventiva.

Según la teoría del caso, N.L.D.F.R. y A.D.F. comercializaban estupefacientes al menudeo, de manera conjunta y coordinada, al menos entre el 15 y el 23 de octubre de 2026, desde una vivienda del barrio Parque Industrial de esa localidad.

La investigación permitió registrar movimientos reiterados de personas que ingresaban y salían del inmueble luego de permanecer allí durante breves períodos, una modalidad compatible con la venta de drogas.

Encontraron dosis de cocaína y marihuana

El 23 de octubre, alrededor de las 23:10, personal de la División Antinarcóticos Vaca Muerta realizó un allanamiento en la vivienda. Durante el procedimiento secuestró 50,9 gramos de cocaína, distribuidos en 59 envoltorios, y 27,1 gramos de cannabis, incluidos diez cigarrillos artesanales.

Además, encontró dos balanzas digitales, recortes de nylon, anotaciones y dos teléfonos celulares. Durante la requisa, también se secuestraron $111.200 en efectivo, en billetes de baja denominación. La calificación legal provisoria es de comercialización de estupefacientes, en calidad de coautores.

De acuerdo a la información de Policía, personal de la División Antinarcóticos Vaca Muerta concretó ocho allanamientos en el Chañar, en una investigación iniciada en julio a partir de denuncias anónimas realizadas a través de Neuquén Te Cuida y los canales habilitados por el MPF.

El operativo permitió incautar más de 100 gramos de cocaína, cannabis, semillas y cigarrillos de marihuana, alrededor de 700.000 pesos, 17 teléfonos celulares, balanzas y otros elementos vinculados con la investigación. También fueron secuestrados tres vehículos.

Los procedimientos contaron con la participación de personal especializado de Antinarcóticos y efectivos de distintas unidades policiales, con apoyo logístico y operativo.

Prisión domiciliaria para un imputado por abuso de armas y tenencia de drogas

En otra audiencia realizada ayer, el asistente letrado Luciano Vidal formuló cargos contra D.A.B. por su participación en un ataque a tiros contra una vivienda de San Patricio del Chañar y por la tenencia de cocaína con fines de comercialización.

Además, solicitó que permanezca bajo prisión domiciliaria durante cuatro meses, con prohibición de contacto y comunicación con la denunciante del hecho de abuso de armas durante ese mismo plazo. El juez de garantías hizo lugar al pedido.

Según la acusación, D.A.B. participó junto con otra persona en un ataque a tiros cometido durante la mañana del 30 de agosto de 2026. Ambos se trasladaban en una moto y efectuaron tres disparos hacia la vivienda, donde se encontraban una mujer y sus hijos, quienes no sufrieron lesiones. Los proyectiles provocaron daños en los vidrios de una ventana.

Además, Vidal le atribuyó haber tenido bajo su poder, con fines de comercialización y sin autorización legal, cocaína en una vivienda ubicada en San Patricio del Chañar.

Durante un allanamiento realizado el 23 de octubre se secuestraron 41,2 gramos de cocaína, distribuidos entre una porción semicompactada y 14 envoltorios, además de recortes de nylon y un arma de aire comprimido.

La investigación también detectó 276 transferencias de dinero realizadas por D.A.B. a otra persona investigada por comercialización de estupefacientes, por un total de $14.670.000, entre agosto de 2025 y julio de 2026. En sentido inverso, se registraron otras nueve transferencias por $387.000.

La calificación legal provisoria comprende abuso de armas en concurso real con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Dispararon a un hombre en el pecho

Un ataque a tiros ocurrido en una vivienda precaria de la Toma La Costa, en San Patricio del Chañar, terminó con dos hombres detenidos y una víctima internada en terapia intensiva. La investigación permitió reconstruir una disputa que comenzó horas antes y derivó en una balacera dentro y fuera de una casa.

El hecho ocurrió el 29 de septiembre alrededor de las 16:50, cuando personal de la Comisaría 13 fue alertado por la presencia de un hombre herido con un arma de fuego en el sector conocido como Toma La Costa. Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron a un hombre tendido en el suelo, en el exterior de una vivienda precaria construida de madera. Presentaba una herida sangrante a la altura del pecho, aparentemente provocada por un disparo.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos solicitaron inmediatamente una ambulancia. El herido fue trasladado inicialmente al hospital local para recibir las primeras atenciones y, posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

Claudio Espinoza

Mientras los médicos asistían a la víctima, los policías comenzaron a trabajar para identificar a quienes habían participado del ataque. Se realizaron entrevistas a testigos que se encontraban en el sector y se inició un operativo de búsqueda en los alrededores.

A partir de los datos aportados por vecinos, los investigadores lograron localizar a un hombre de 29 años que presentaba una herida en la pierna izquierda y que coincidía con las características aportadas por los testigos.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial. Poco después, durante el rastrillaje, los efectivos demoraron a otro hombre de 22 años, también señalado por testigos como una de las personas que se encontraba en el lugar durante el episodio.

A partir de las tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar y ubicar la vivienda en la Toma La Costa donde residiría uno de los sospechosos. Con una orden emitida en el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en el domicilio.

Durante el procedimiento fueron secuestradas tres municiones calibre 32, teléfonos celulares, prendas de vestir y sustancias estupefacientes. Además, se realizó a los dos hombres una extracción de muestras para efectuar la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para determinar si existían restos compatibles con el disparo de un arma de fuego.