Otra vez se prendió fuego el galpón del barrio Belgrano y hubo un quemado en otro incendio en Neuquén

Bomberos controlaron el foco en el exdepósito de Saturno, mientras que un hombre sufrió quemaduras tras el incendio de una vivienda que quedó destruida.

Otra vez se incendió el galpón del barrio Belgrano y hubo un herido en otro fuego en Neuquén.

El galpón del barrio Belgrano volvió a ser escenario de un incendio y reavivó la preocupación por el ingreso de personas a una estructura que arrastra problemas desde hace tiempo. En otro hecho ocurrido durante la madrugada, un hombre resultó con quemaduras luego de que se prendiera fuego una vivienda en la ciudad de Neuquén.

El primero de los episodios se registró el lunes en el antiguo depósito de Saturno, ubicado en la intersección de las calles Bahía Blanca y San Carlos. Personal del Cuartel Central de Bomberos acudió al lugar y encontró fuego en una habitación que antiguamente funcionaba como oficina.

Según informó el comisario Dardo Saravia en R7, el fuego afectó elementos en desuso que se encontraban dentro del ambiente, entre ellos prendas de vestir, cartones y otros materiales acumulados. Los bomberos trabajaron para extinguir las llamas y lograron controlar rápidamente el foco ígneo. Además, constataron que el humo se había extendido por distintos ambientes de la antigua estructura.

Una vez finalizadas las tareas, el personal verificó que no hubiera personas en el interior del inmueble. No se registraron víctimas ni lesionados por este episodio.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, personas en situación de calle habrían ingresado al predio y presuntamente iniciado el fuego. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada a partir de las actuaciones correspondientes.

Omar Novoa

Saravia explicó que, pese a las medidas colocadas para impedir el acceso, algunas personas todavía consiguen entrar al lugar. En ese sentido, señaló que quienes buscan un espacio donde resguardarse pueden encontrar la manera de acceder a sectores de la construcción.

El personal policial aseguró el lugar antes de retirarse, luego de comprobar que el incendio estaba completamente controlado. La rápida intervención de los bomberos permitió evitar que el fuego se extendiera a otros sectores de la estructura, aunque el humo alcanzó diferentes ambientes del antiguo depósito.

Un problema que vuelve a preocupar a los vecinos

En el pasado, el predio fue escenario de un incendio de gran magnitud que tuvo consecuencias para la comunidad. El riesgo que representaba la estructura obligó a mantener durante un período prolongado sin clases a la Escuela 207, mientras que algunos vecinos también debieron mudarse por temor a las consecuencias de la situación.

El caso llegó a la Justicia y, con el tiempo, comenzaron tareas vinculadas con la demolición del antiguo depósito. Para limitar el ingreso, se colocó un portón en el frente del predio, aunque todavía permanecen sectores de la construcción original.

La existencia de ambientes que siguen en pie representa una dificultad para impedir por completo el acceso. Los vecinos ya habían manifestado su preocupación por la presencia de personas que utilizaban el galpón para permanecer durante períodos prolongados.

Un hombre sufrió quemaduras en un incendio de vivienda

En otro hecho ocurrido en la ciudad de Neuquén, un hombre resultó con quemaduras luego de que se incendiara una vivienda durante la madrugada de este martes. El episodio se registró alrededor de la 1:40 en una propiedad ubicada en la esquina de Manuel Rodríguez y República de Italia.

De acuerdo con la información brindada por el comisario Saravia, el inmueble afectado tenía dimensiones aproximadas de cuatro por tres metros y sufrió daños materiales totales. En el interior se encontraba un hombre que sería el propietario de la vivienda. Según las primeras informaciones, logró salir por sus propios medios antes de que el fuego lo dejara atrapado, aunque sufrió algunas lesiones por quemaduras.

El lugar siniestrado estaba ubicado en la parte posterior de otra vivienda dentro del mismo terreno. Allí también residiría la expareja del hombre, de quien se habría separado recientemente.

Hasta el momento, no se establecieron las causas que originaron el incendio. Por ese motivo, personal de la División Siniestros tenía previsto realizar las pericias correspondientes para determinar cómo comenzó el fuego y qué circunstancias provocaron la destrucción del inmueble.

Los peritos deberán examinar el lugar y analizar los indicios que hayan quedado después del incendio. Estas tareas serán fundamentales para reconstruir lo ocurrido y establecer si el fuego se inició de manera accidental o si existió alguna otra circunstancia que explique su origen.

La investigación permitirá establecer si el incendio se produjo por una falla accidental o si intervino algún otro factor. Por ahora, las autoridades no confirmaron una hipótesis definitiva sobre el inicio de las llamas.

Mientras tanto, el hombre logró salir del lugar, aunque resultó herido, y la vivienda quedó completamente destruida por las llamas. Ambos episodios son investigados por separado y, en el caso del incendio ocurrido en la propiedad particular, las pericias serán determinantes para esclarecer lo sucedido.