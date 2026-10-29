Alerta en la Patagonia: lluvias de hasta 30 mm, vientos de más de 90 km/h y tormentas

El mal tiempo alcanzará este jueves a distintos sectores de la Patagonia, donde se esperan lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas con fenómenos que podrían generar dificultades para circular y alterar las actividades cotidianas.

Las advertencias comprenden distintos sectores; por eso, las autoridades recomiendan consultar las actualizaciones oficiales y verificar el pronóstico correspondiente a cada localidad.

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes. Según el pronóstico, se esperan vientos del sector norte con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Los intensos vientos afectarán este jueves a sectores del este de Chubut y Santa Cruz.

Estas condiciones pueden provocar inconvenientes en las zonas expuestas, especialmente durante las actividades al aire libre y los desplazamientos por rutas. Además, el viento puede mover objetos sueltos, afectar estructuras livianas y reducir la seguridad al conducir.

La advertencia requiere prestar atención a los cambios en la intensidad del viento y evitar permanecer cerca de árboles, postes, carteles o elementos que puedan desprenderse.

Lluvias de hasta 30 mm y posibles tormentas

En Santa Cruz también rige una alerta por lluvias de variada intensidad. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera localizada.

En las zonas de mayor elevación existe, además, la posibilidad de precipitaciones mezcladas de lluvia y nieve. Estas condiciones pueden variar según la ubicación y la altura, por lo que se recomienda consultar los avisos específicos antes de emprender viajes.

En Tierra del Fuego, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas. Se esperan fenómenos de variada intensidad que podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados de lluvia previstos para las áreas bajo advertencia por tormentas se ubican entre los 20 y 30 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados en algunos puntos.

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas de las actividades habituales. Aunque no implica necesariamente que se produzcan inconvenientes en todas las localidades alcanzadas, sí requiere tomar precauciones.

Ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas, se recomienda evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor inestabilidad, no sacar la basura para impedir obstrucciones en los desagües y mantenerse alejado de zonas que puedan inundarse.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

Frente a los vientos fuertes, es importante asegurar macetas, sillas, toldos y otros objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas. También se aconseja cerrar puertas y ventanas y evitar refugiarse debajo de árboles, marquesinas o carteles publicitarios.

Quienes deban circular por rutas patagónicas tendrán que extremar las precauciones, reducir la velocidad cuando las condiciones lo requieran y consultar el estado de los caminos antes de viajar.

El SMN recomienda seguir la evolución de las alertas a través de sus canales oficiales, ya que las áreas afectadas y los períodos de vigencia pueden modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.