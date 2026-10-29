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Resultados de las quinielas de hoy 28 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Resultados de las quinielas de hoy 28 de octubre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 28 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 8131
1° 8131, 2° 1629, 3° 2142, 4° 5170, 5° 2782, 6° 0928, 7° 0733, 8° 4905, 9° 9212, 10° 7008, 11° 3519, 12° 7537, 13° 7201, 14° 4275, 15° 1561, 16° 1241, 17° 1378, 18° 4389, 19° 3443, 20° 7455

El Primero

Cabeza: 5346
1° 5346, 2° 8463, 3° 1570, 4° 0640, 5° 9958, 6° 2135, 7° 9075, 8° 5166, 9° 5029, 10° 9740, 11° 0624, 12° 3582, 13° 0589, 14° 4549, 15° 1015, 16° 5678, 17° 0115, 18° 6434, 19° 5192, 20° 3746

La Matutina

Cabeza: 9353
1° 9353, 2° 4744, 3° 5406, 4° 1526, 5° 4698, 6° 1306, 7° 8694, 8° 4150, 9° 2462, 10° 9510, 11° 7181, 12° 1546, 13° 7099, 14° 8115, 15° 7682, 16° 7459, 17° 1510, 18° 4596, 19° 0148, 20° 2201

La Vespertina

Cabeza: 3203
1° 3203, 2° 4686, 3° 5853, 4° 7630, 5° 0055, 6° 6083, 7° 4654, 8° 8610, 9° 3956, 10° 0243, 11° 9689, 12° 1036, 13° 6896, 14° 7656, 15° 0046, 16° 9473, 17° 2446, 18° 0840, 19° 3287, 20° 3346

La Nocturna

Cabeza: 0740
1° 0740, 2° 9751, 3° 6755, 4° 4091, 5° 0837, 6° 2682, 7° 1150, 8° 7515, 9° 7072, 10° 7918, 11° 2894, 12° 0840, 13° 4670, 14° 6754, 15° 4306, 16° 5427, 17° 8805, 18° 3462, 19° 2708, 20° 1444

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 4749
1° 4749, 2° 0283, 3° 3019, 4° 8986, 5° 3033, 6° 4831, 7° 3270, 8° 7107, 9° 4242, 10° 1433, 11° 6866, 12° 7218, 13° 7611, 14° 0404, 15° 2917, 16° 9527, 17° 5056, 18° 9002, 19° 0022, 20° 9029

El Primero

Cabeza: 8530
1° 8530, 2° 6683, 3° 8440, 4° 5058, 5° 2963, 6° 4636, 7° 8690, 8° 0206, 9° 2866, 10° 6966, 11° 8697, 12° 6239, 13° 5838, 14° 7863, 15° 9686, 16° 8536, 17° 1188, 18° 9448, 19° 5686, 20° 7401

La Matutina

Cabeza: 9014
1° 9014, 2° 5580, 3° 6502, 4° 0754, 5° 1700, 6° 6927, 7° 5828, 8° 4163, 9° 0577, 10° 6922, 11° 0374, 12° 7386, 13° 0479, 14° 1796, 15° 4503, 16° 8095, 17° 5616, 18° 8673, 19° 4641, 20° 9842

La Vespertina

Cabeza: 6228
1° 6228, 2° 7213, 3° 7532, 4° 3357, 5° 9720, 6° 3251, 7° 9761, 8° 4875, 9° 9135, 10° 3950, 11° 9351, 12° 3941, 13° 3305, 14° 1911, 15° 3282, 16° 7203, 17° 4708, 18° 7250, 19° 0071, 20° 6567

La Nocturna

Cabeza: 6929
1° 6929, 2° 4723, 3° 4529, 4° 9990, 5° 7703, 6° 3540, 7° 5800, 8° 8900, 9° 7134, 10° 9127, 11° 3637, 12° 0241, 13° 8403, 14° 3309, 15° 7991, 16° 3518, 17° 3557, 18° 3340, 19° 5449, 20° 6271

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 7216
1° 7216, 2° 9155, 3° 8869, 4° 1236, 5° 5134, 6° 6930, 7° 0490, 8° 1493, 9° 4654, 10° 2218, 11° 3885, 12° 3745, 13° 8499, 14° 9291, 15° 3617, 16° 0717, 17° 8016, 18° 0030, 19° 6950, 20° 0803

El Primero

Cabeza: 2224
1° 2224, 2° 3893, 3° 7437, 4° 5227, 5° 0823, 6° 9334, 7° 9417, 8° 1250, 9° 4147, 10° 5900, 11° 5532, 12° 3319, 13° 1930, 14° 8870, 15° 4235, 16° 0784, 17° 7433, 18° 8427, 19° 9639, 20° 7556

La Matutina

Cabeza: 9178
1° 9178, 2° 1669, 3° 3937, 4° 1540, 5° 3346, 6° 7784, 7° 7581, 8° 6559, 9° 8491, 10° 7845, 11° 6933, 12° 3697, 13° 0646, 14° 4384, 15° 4835, 16° 3840, 17° 3064, 18° 9871, 19° 1447, 20° 2029

La Vespertina

Cabeza: 8180
1° 8180, 2° 8277, 3° 0064, 4° 0981, 5° 7432, 6° 8214, 7° 9416, 8° 6832, 9° 6483, 10° 4326, 11° 5710, 12° 5142, 13° 8112, 14° 1337, 15° 3095, 16° 1813, 17° 2192, 18° 7664, 19° 8090, 20° 1520

La Nocturna

Cabeza: 2902
1° 2902, 2° 3478, 3° 0903, 4° 1635, 5° 2781, 6° 8902, 7° 3136, 8° 5781, 9° 0445, 10° 7183, 11° 2813, 12° 2285, 13° 4358, 14° 2031, 15° 3063, 16° 6326, 17° 4337, 18° 7954, 19° 3155, 20° 9239

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 8986
1° 8986, 2° 9680, 3° 1292, 4° 1511, 5° 9744, 6° 5181, 7° 7782, 8° 9642, 9° 1733, 10° 7755, 11° 2631, 12° 0335, 13° 4370, 14° 8946, 15° 3208, 16° 2812, 17° 0263, 18° 6446, 19° 2159, 20° 7301

El Primero

Cabeza: 5279
1° 5279, 2° 2838, 3° 1356, 4° 3347, 5° 6444, 6° 0428, 7° 7504, 8° 5395, 9° 7750, 10° 3036, 11° 8887, 12° 5366, 13° 6442, 14° 2752, 15° 9918, 16° 2117, 17° 7605, 18° 6094, 19° 3689, 20° 1412

La Matutina

Cabeza: 6195
1° 6195, 2° 3648, 3° 7158, 4° 9683, 5° 4215, 6° 5969, 7° 3326, 8° 3001, 9° 3448, 10° 2989, 11° 6939, 12° 0847, 13° 7408, 14° 4831, 15° 2842, 16° 5911, 17° 0432, 18° 2987, 19° 6510, 20° 3546

La Vespertina

Cabeza: 5494
1° 5494, 2° 1540, 3° 9723, 4° 0605, 5° 6638, 6° 1315, 7° 1909, 8° 0223, 9° 7757, 10° 7214, 11° 6402, 12° 3790, 13° 6506, 14° 2430, 15° 4261, 16° 8556, 17° 2680, 18° 3690, 19° 7743, 20° 1789

La Nocturna

Cabeza: 3946
1° 3946, 2° 3663, 3° 4204, 4° 3969, 5° 1012, 6° 5853, 7° 7629, 8° 2346, 9° 2922, 10° 9540, 11° 2019, 12° 7438, 13° 7744, 14° 4968, 15° 2681, 16° 1382, 17° 8671, 18° 3283, 19° 0687, 20° 3203

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 0869
1° 0869, 2° 2787, 3° 5766, 4° 1148, 5° 2240, 6° 8942, 7° 6535, 8° 4846, 9° 1091, 10° 3793, 11° 8131, 12° 5272, 13° 9038, 14° 9203, 15° 2336, 16° 1979, 17° 2527, 18° 8931, 19° 0589, 20° 2508

El Primero

Cabeza: 1525
1° 1525, 2° 9169, 3° 4020, 4° 2424, 5° 9499, 6° 9335, 7° 9210, 8° 1202, 9° 0224, 10° 2832, 11° 9343, 12° 7340, 13° 1652, 14° 7509, 15° 0301, 16° 7042, 17° 3369, 18° 4121, 19° 8085, 20° 2360

La Matutina

Cabeza: 5043
1° 5043, 2° 8968, 3° 3510, 4° 1263, 5° 0818, 6° 2927, 7° 5609, 8° 3485, 9° 6793, 10° 7816, 11° 3274, 12° 3900, 13° 6704, 14° 3602, 15° 1977, 16° 8409, 17° 4947, 18° 8415, 19° 8822, 20° 0843

La Vespertina

Cabeza: 6189
1° 6189, 2° 7088, 3° 7743, 4° 4906, 5° 8883, 6° 4665, 7° 1417, 8° 2902, 9° 7455, 10° 9375, 11° 0188, 12° 9362, 13° 4193, 14° 6072, 15° 2710, 16° 6046, 17° 9928, 18° 0517, 19° 7969, 20° 0820

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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