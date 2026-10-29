Resultados de las quinielas de hoy 28 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Miércoles, 28 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 8131
1° 8131, 2° 1629, 3° 2142, 4° 5170, 5° 2782, 6° 0928, 7° 0733, 8° 4905, 9° 9212, 10° 7008, 11° 3519, 12° 7537, 13° 7201, 14° 4275, 15° 1561, 16° 1241, 17° 1378, 18° 4389, 19° 3443, 20° 7455
El Primero
Cabeza: 5346
1° 5346, 2° 8463, 3° 1570, 4° 0640, 5° 9958, 6° 2135, 7° 9075, 8° 5166, 9° 5029, 10° 9740, 11° 0624, 12° 3582, 13° 0589, 14° 4549, 15° 1015, 16° 5678, 17° 0115, 18° 6434, 19° 5192, 20° 3746
La Matutina
Cabeza: 9353
1° 9353, 2° 4744, 3° 5406, 4° 1526, 5° 4698, 6° 1306, 7° 8694, 8° 4150, 9° 2462, 10° 9510, 11° 7181, 12° 1546, 13° 7099, 14° 8115, 15° 7682, 16° 7459, 17° 1510, 18° 4596, 19° 0148, 20° 2201
La Vespertina
Cabeza: 3203
1° 3203, 2° 4686, 3° 5853, 4° 7630, 5° 0055, 6° 6083, 7° 4654, 8° 8610, 9° 3956, 10° 0243, 11° 9689, 12° 1036, 13° 6896, 14° 7656, 15° 0046, 16° 9473, 17° 2446, 18° 0840, 19° 3287, 20° 3346
La Nocturna
Cabeza: 0740
1° 0740, 2° 9751, 3° 6755, 4° 4091, 5° 0837, 6° 2682, 7° 1150, 8° 7515, 9° 7072, 10° 7918, 11° 2894, 12° 0840, 13° 4670, 14° 6754, 15° 4306, 16° 5427, 17° 8805, 18° 3462, 19° 2708, 20° 1444
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4749
1° 4749, 2° 0283, 3° 3019, 4° 8986, 5° 3033, 6° 4831, 7° 3270, 8° 7107, 9° 4242, 10° 1433, 11° 6866, 12° 7218, 13° 7611, 14° 0404, 15° 2917, 16° 9527, 17° 5056, 18° 9002, 19° 0022, 20° 9029
El Primero
Cabeza: 8530
1° 8530, 2° 6683, 3° 8440, 4° 5058, 5° 2963, 6° 4636, 7° 8690, 8° 0206, 9° 2866, 10° 6966, 11° 8697, 12° 6239, 13° 5838, 14° 7863, 15° 9686, 16° 8536, 17° 1188, 18° 9448, 19° 5686, 20° 7401
La Matutina
Cabeza: 9014
1° 9014, 2° 5580, 3° 6502, 4° 0754, 5° 1700, 6° 6927, 7° 5828, 8° 4163, 9° 0577, 10° 6922, 11° 0374, 12° 7386, 13° 0479, 14° 1796, 15° 4503, 16° 8095, 17° 5616, 18° 8673, 19° 4641, 20° 9842
La Vespertina
Cabeza: 6228
1° 6228, 2° 7213, 3° 7532, 4° 3357, 5° 9720, 6° 3251, 7° 9761, 8° 4875, 9° 9135, 10° 3950, 11° 9351, 12° 3941, 13° 3305, 14° 1911, 15° 3282, 16° 7203, 17° 4708, 18° 7250, 19° 0071, 20° 6567
La Nocturna
Cabeza: 6929
1° 6929, 2° 4723, 3° 4529, 4° 9990, 5° 7703, 6° 3540, 7° 5800, 8° 8900, 9° 7134, 10° 9127, 11° 3637, 12° 0241, 13° 8403, 14° 3309, 15° 7991, 16° 3518, 17° 3557, 18° 3340, 19° 5449, 20° 6271
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 7216
1° 7216, 2° 9155, 3° 8869, 4° 1236, 5° 5134, 6° 6930, 7° 0490, 8° 1493, 9° 4654, 10° 2218, 11° 3885, 12° 3745, 13° 8499, 14° 9291, 15° 3617, 16° 0717, 17° 8016, 18° 0030, 19° 6950, 20° 0803
El Primero
Cabeza: 2224
1° 2224, 2° 3893, 3° 7437, 4° 5227, 5° 0823, 6° 9334, 7° 9417, 8° 1250, 9° 4147, 10° 5900, 11° 5532, 12° 3319, 13° 1930, 14° 8870, 15° 4235, 16° 0784, 17° 7433, 18° 8427, 19° 9639, 20° 7556
La Matutina
Cabeza: 9178
1° 9178, 2° 1669, 3° 3937, 4° 1540, 5° 3346, 6° 7784, 7° 7581, 8° 6559, 9° 8491, 10° 7845, 11° 6933, 12° 3697, 13° 0646, 14° 4384, 15° 4835, 16° 3840, 17° 3064, 18° 9871, 19° 1447, 20° 2029
La Vespertina
Cabeza: 8180
1° 8180, 2° 8277, 3° 0064, 4° 0981, 5° 7432, 6° 8214, 7° 9416, 8° 6832, 9° 6483, 10° 4326, 11° 5710, 12° 5142, 13° 8112, 14° 1337, 15° 3095, 16° 1813, 17° 2192, 18° 7664, 19° 8090, 20° 1520
La Nocturna
Cabeza: 2902
1° 2902, 2° 3478, 3° 0903, 4° 1635, 5° 2781, 6° 8902, 7° 3136, 8° 5781, 9° 0445, 10° 7183, 11° 2813, 12° 2285, 13° 4358, 14° 2031, 15° 3063, 16° 6326, 17° 4337, 18° 7954, 19° 3155, 20° 9239
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 8986
1° 8986, 2° 9680, 3° 1292, 4° 1511, 5° 9744, 6° 5181, 7° 7782, 8° 9642, 9° 1733, 10° 7755, 11° 2631, 12° 0335, 13° 4370, 14° 8946, 15° 3208, 16° 2812, 17° 0263, 18° 6446, 19° 2159, 20° 7301
El Primero
Cabeza: 5279
1° 5279, 2° 2838, 3° 1356, 4° 3347, 5° 6444, 6° 0428, 7° 7504, 8° 5395, 9° 7750, 10° 3036, 11° 8887, 12° 5366, 13° 6442, 14° 2752, 15° 9918, 16° 2117, 17° 7605, 18° 6094, 19° 3689, 20° 1412
La Matutina
Cabeza: 6195
1° 6195, 2° 3648, 3° 7158, 4° 9683, 5° 4215, 6° 5969, 7° 3326, 8° 3001, 9° 3448, 10° 2989, 11° 6939, 12° 0847, 13° 7408, 14° 4831, 15° 2842, 16° 5911, 17° 0432, 18° 2987, 19° 6510, 20° 3546
La Vespertina
Cabeza: 5494
1° 5494, 2° 1540, 3° 9723, 4° 0605, 5° 6638, 6° 1315, 7° 1909, 8° 0223, 9° 7757, 10° 7214, 11° 6402, 12° 3790, 13° 6506, 14° 2430, 15° 4261, 16° 8556, 17° 2680, 18° 3690, 19° 7743, 20° 1789
La Nocturna
Cabeza: 3946
1° 3946, 2° 3663, 3° 4204, 4° 3969, 5° 1012, 6° 5853, 7° 7629, 8° 2346, 9° 2922, 10° 9540, 11° 2019, 12° 7438, 13° 7744, 14° 4968, 15° 2681, 16° 1382, 17° 8671, 18° 3283, 19° 0687, 20° 3203
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 0869
1° 0869, 2° 2787, 3° 5766, 4° 1148, 5° 2240, 6° 8942, 7° 6535, 8° 4846, 9° 1091, 10° 3793, 11° 8131, 12° 5272, 13° 9038, 14° 9203, 15° 2336, 16° 1979, 17° 2527, 18° 8931, 19° 0589, 20° 2508
El Primero
Cabeza: 1525
1° 1525, 2° 9169, 3° 4020, 4° 2424, 5° 9499, 6° 9335, 7° 9210, 8° 1202, 9° 0224, 10° 2832, 11° 9343, 12° 7340, 13° 1652, 14° 7509, 15° 0301, 16° 7042, 17° 3369, 18° 4121, 19° 8085, 20° 2360
La Matutina
Cabeza: 5043
1° 5043, 2° 8968, 3° 3510, 4° 1263, 5° 0818, 6° 2927, 7° 5609, 8° 3485, 9° 6793, 10° 7816, 11° 3274, 12° 3900, 13° 6704, 14° 3602, 15° 1977, 16° 8409, 17° 4947, 18° 8415, 19° 8822, 20° 0843
La Vespertina
Cabeza: 6189
1° 6189, 2° 7088, 3° 7743, 4° 4906, 5° 8883, 6° 4665, 7° 1417, 8° 2902, 9° 7455, 10° 9375, 11° 0188, 12° 9362, 13° 4193, 14° 6072, 15° 2710, 16° 6046, 17° 9928, 18° 0517, 19° 7969, 20° 0820
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
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