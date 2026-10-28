Quiénes son los hermanos Passaglia: lanzaron su candidatura a la presidencia, lejos de Milei y del kirchnerismo

Los hermanos Santiago y Manuel Passaglia anunciaron que competirán en las elecciones por la Presidencia de la Nación en 2027 con el partido Hechos, un espacio político que fundaron en la provincia de Buenos Aires y que busca posicionarse por fuera de la polarización entre Javier Milei y el kirchnerismo. El lanzamiento se realizó este miércoles a través de un video en el que cuestionaron al Gobierno nacional y a las anteriores gestiones peronistas.

“Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo”, afirmaron los dirigentes, que plantearon la necesidad de construir una alternativa política con eje en la gestión y la resolución de problemas cotidianos. Aunque confirmaron que uno de los dos encabezará la fórmula presidencial, todavía no definieron quién será el candidato.

En el mensaje difundido en redes sociales, los Passaglia apuntaron contra el impacto del ajuste económico y las dificultades que atraviesan los trabajadores. “Milei llegó gracias a una motosierra. Supo romper muchas cosas, pero no sabe construir lo que viene. La motosierra fue cruel y pasó por donde no tenía que pasar: tu sueldo y la vida cotidiana de millones de argentinos”, expresaron.

También descartaron cualquier posibilidad de acercamiento al kirchnerismo. “No tienen chance. Son lo peor que le pasó a la Argentina. Los argentinos no vamos a volver atrás y perder todo”, señalaron.

Hechos busca construir una alternativa nacional para 2027

Los dirigentes rechazaron ubicarse en una posición intermedia entre el oficialismo libertario y el peronismo. Según explicaron, su objetivo es disputar ese escenario con una propuesta propia, basada en la experiencia de gestión municipal que desarrollaron en San Nicolás.

“No venimos a caminar por el medio ni correrlos desde atrás. Nos vamos a parar enfrente, bien enfrente de Milei y del kirchnerismo. Ni a vos ni a nosotros nos van a hacer creer que las únicas opciones para la Argentina son dos modelos que fracasaron”, sostuvieron.

VAMOS A COMPETIR POR LA PRESIDENCIA DE ARGENTINALos argentinos no aguantamos más y la única salida no puede ser volver atrás. Por eso los vamos a enfrentar. No nos vamos a parar en el medio. Nos vamos a parar bien enfrente, de Milei y del Kirchnerismo.Vamos a hacer que tu esfuerzo valga la pena. Vamos a gobernar la Argentina HERMANOS PASSAGLIA 2027 — Manuel Passaglia (@manupassaglia) October 28, 2026

El espacio Hechos fue creado el año pasado para competir en las elecciones bonaerenses. En los comicios provinciales de 2025, los hermanos decidieron tomar distancia de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza y presentaron candidatos propios en la Segunda Sección Electoral, donde se encuentra San Nicolás.

En esa elección obtuvieron el 24% de los votos y terminaron en el tercer lugar, un resultado que les permitió acceder a bancas en la Cámara de Diputados bonaerense. Una de ellas es ocupada actualmente por Manuel Passaglia, quien fue intendente de San Nicolás antes de asumir como legislador provincial.

De cara a 2027, el partido pretende ampliar su estructura territorial y presentar candidatos propios para la gobernación bonaerense y las intendencias de los 135 municipios de la provincia. Además, los hermanos confirmaron que ninguno de los dos buscará volver a la intendencia de San Nicolás.

La familia Passaglia gobierna ese municipio desde 2011. Primero lo hizo Ismael José Passaglia, luego su hijo Manuel y, desde 2023, Santiago. Aunque sus orígenes políticos están vinculados al peronismo, durante la última década mantuvieron alianzas con el PRO y Juntos por el Cambio.

La propuesta de los Passaglia: gestión y soluciones

Como argumento central de su lanzamiento nacional, los dirigentes reivindicaron su experiencia al frente del municipio bonaerense y aseguraron que su propuesta no se estructura alrededor de una identidad ideológica tradicional.

“Logramos algo que a ningún otro gobierno le importó: que las familias vivan mejor. Ya demostramos que hay otras formas de gobernar; de esa experiencia nació Hechos. La única fuerza que no discute ideología, sino que trae soluciones”, afirmaron.

En una publicación en sus redes sociales, Manuel Passaglia resumió el objetivo electoral del espacio: “Vamos a competir por la Presidencia de Argentina”. También sostuvo que los argentinos no pueden volver atrás y que la salida debe construirse a partir de una alternativa a los dos espacios políticos que cuestionaron.

El video de lanzamiento concluyó con una promesa de cara a las elecciones presidenciales: “Vamos a llegar a la Presidencia para resolver los problemas que tiene la Argentina. Para eso estamos acá, no tenemos ninguna duda: los argentinos podemos vivir mejor. Los argentinos vamos a vivir mejor”.