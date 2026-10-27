El organismo nacional advirtió por precipitaciones intensas, ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la mañana de este martes.

Alerta por tormentas en el centro del país: cuánta lluvia se espera y qué recomienda el SMN.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este martes en sectores de tres provincias. Se esperan lluvias que podrían acumular una importante cantidad de agua en poco tiempo, además de ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y la posibilidad de caída ocasional de granizo.

De acuerdo con el pronóstico, algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte y generar complicaciones puntuales, por lo que el organismo difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos.

Las provincias afectadas por la alerta amarilla serán: Mendoza, San Luis y Córdoba . El SMN estima precipitaciones de entre 20 y 40 milímetros, aunque advierte que esos valores podrían ser superados de manera localizada.

La cantidad de agua que caiga finalmente dependerá de la evolución de las tormentas y de su intensidad en cada localidad. Si las precipitaciones se concentran en períodos breves, pueden provocar acumulaciones de agua en calles, dificultades para circular y anegamientos en sectores con problemas de drenaje.

Además, el pronóstico contempla ráfagas de viento que podrían complicar las actividades al aire libre, actividad eléctrica frecuente y caída ocasional de granizo. Estos fenómenos no necesariamente se presentarán con la misma intensidad en todas las localidades bajo alerta.

Qué recomienda el SMN ante la alerta amarilla

Ante el pronóstico de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y reducir las posibles consecuencias de las lluvias y el viento.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar salir de casa si no es necesario mientras se desarrollan las tormentas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.

Si una persona se encuentra al aire libre cuando comienza una tormenta, buscar refugio inmediato en una casa, un edificio o un vehículo cerrado.

Alejarse de árboles, postes y estructuras que puedan caer por efecto del viento.

Evitar circular por calles anegadas o atravesar sectores cubiertos de agua.

Mantenerse alejado de ríos, arroyos y otros cauces que puedan experimentar crecidas repentinas.

Seguir los avisos oficiales y las indicaciones de las autoridades locales.

También es importante evitar permanecer en espacios abiertos durante la actividad eléctrica y no refugiarse debajo de árboles. Si el agua comienza a ingresar en una vivienda, se debe evitar el contacto con instalaciones eléctricas y cortar el suministro únicamente si puede hacerse sin exponerse a un riesgo.

Qué significa el nivel amarillo

El nivel amarillo indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades habituales.

Sin embargo, la combinación de lluvias intensas, viento, actividad eléctrica y posible granizo requiere precaución, especialmente en las zonas donde el agua pueda acumularse rápidamente. Durante este martes, la recomendación es consultar las actualizaciones del SMN para conocer la evolución de las tormentas y verificar si se modifican las áreas bajo advertencia.

La cantidad de lluvia que finalmente se registre dependerá de la intensidad y duración de cada episodio. No obstante, se recomienda tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes.