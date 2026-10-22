Alerta por tormenta en Neuquén, con máxima precaución en las rutas: accidentes y socavones

Un choque en la Ruta 7 y una camioneta atrapada en un socavón en la Ruta 6 sentenciaron la jornada. La provincia sigue bajo alerta y Vaca Muerta, en vilo.

Dos incidentes viales registrados este jueves en rutas de la cuenca neuquina revelan el impacto de la alerta por tormentas y temporal sobre la infraestructura que sostiene la actividad de Vaca Muerta .

Sobre la Ruta Provincial 7 , a la altura de San Patricio del Chañar , colisionaron un camión y dos camionetas, mientras que en la Ruta Provincial 6, en cercanías de Rincón de los Sauces, una camioneta quedó atrapada en un socavón abierto en la calzada. Ambos hechos se produjeron en el marco de la alerta meteorológica que rige sobre buena parte de la provincia.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 a la altura de la Picada 15, involucró a dos camionetas y un camión. Según la información preliminar, los tres vehículos terminaron fuera de la banquina y solo se registraron daños materiales, sin personas heridas. Personal policial trabajó en el lugar para establecer la mecánica del hecho.

El accidente ocurrido en Ruta 7 y Picada 15 en San Patricio del Chañar, camino a Vaca Muerta.

La colisión generó importantes demoras en ambos sentidos de circulación, con extensas filas de camiones y vehículos que utilizan a diario esta vía para trasladarse entre Neuquén, San Patricio del Chañar y Añelo.

Rescate en la Ruta 6 de Vaca Muerta

El primer incidente de la jornada se registró a las 6.20 cuando Bomberos recibió un llamado por una camioneta varada sobre la Ruta 6, en dirección a la Ruta 40, a 36 kilómetros de Rincón de los Sauces. Una dotación a cargo del sargento primero Ricardo Reyes se dirigió al lugar y constató que el vehículo había quedado encajado en un socavón formado en la calzada.

En el rodado viajaban el conductor y una menor de edad. Tras una serie de maniobras, el personal de Bomberos y de la Policía logró liberar la camioneta, que al no presentar daños significativos pudo continuar su recorrido hacia Rincón de los Sauces.

Una Hilux se cayó en la grieta del socavón producido por las lluvias.

Los episodios se producen en un contexto de inestabilidad sostenida. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta para los departamentos Confluencia, Picún Leufú y Añelo, con condiciones inestables previstas para el jueves.

Alerta naranja por tormenta vigente

De acuerdo con datos oficiales, en el lapso de dos meses algunas zonas de la provincia superaron los 200 milímetros de lluvia. Desde Protección Civil advirtieron que en sectores próximos a Añelo y Rincón de los Sauces las precipitaciones pueden activar cauces naturales que permanecieron secos durante décadas.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, vinculó el fenómeno con El Niño y señaló que se caracteriza por tormentas de gran intensidad, con actividad eléctrica, granizo o acumulación de agua en pocos minutos. La funcionaria precisó que la provincia atravesó entre seis y siete episodios meteorológicos de relevancia en dos semanas, con Añelo y Rincón de los Sauces entre las localidades afectadas.

Las consecuencias del temporal sobre la región petrolera se acumulan. La semana pasada, el Consejo Provincial de Educación suspendió las clases en todos los establecimientos de Añelo; el desborde del arroyo en el sector del puente Carranza interrumpió el tránsito sobre la Ruta 5, y la Ruta 8, en cercanías de Rincón de los Sauces, registró inconvenientes por la activación de cañadones.

La Ruta 7: un tramo transitado y peligroso

En el caso de la Ruta 7, el corredor arrastra antecedentes propios porque durante 2025 se registró como uno de los tramos más peligrosos de la provincia.

Ante el pronóstico, las autoridades recomendaron consultar el estado de las rutas antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios y circular con extrema precaución, especialmente en caminos de tierra y en sectores atravesados por cauces.