Construyeron una casa con 10.000 botellas de vidrio tras perder sus trabajos

Tras quedarse sin trabajo y sin poder afrontar el alquiler, Dóris Dias y Robson Lopes, una pareja de Brasil, decidieron emprender la construcción de su propia casa utilizando materiales reciclados. El proyecto comenzó en abril de 2020 en Foz do Iguaçu.

La iniciativa surgió luego de que Robson fuera despedido de su puesto como repositor y Dóris, educadora social, debiera dejar de trabajar por problemas de salud. Ante la imposibilidad de seguir alquilando, la pareja se mudó temporalmente a la casa de los padres de Dóris y comenzó a idear una solución económica para acceder a su propio hogar.

La idea de utilizar botellas de vidrio para la construcción se afianzó a partir de la experiencia de Dóris en la decoración con materiales reciclados para su casamiento en 2019. Al notar la gran cantidad de botellas que podían reutilizar, comenzó a investigar sobre las técnicas y los materiales necesarios, comenzando la recolección en las calles de Foz do Iguaçu y recibiendo donaciones de amigos y vecinos.

Materiales y estructura para las paredes de la vivienda

Para erigir las paredes de la casa, las botellas de vidrio de 600 ml reemplazaron a los ladrillos tradicionales. Para unirlas y fijarlas en su lugar, utilizaron una mezcla de cemento y arena. Las divisiones interiores se realizaron con botellas de menor tamaño, mientras que la estructura de soporte incluyó hierro y otros elementos. Durante los primeros cinco meses, la pareja recolectó y reutilizó más de 10.000 botellas para levantar la estructura principal de la vivienda.

Según informó el medio UOL en septiembre de 2020, para esa fecha la pareja había invertido solo 3000 reales brasileños en la construcción. Sin embargo, aún restaban tareas como la colocación del techo, puertas y ventanas, lo que los llevó a organizar una colecta para completar el proyecto. En junio de 2024, el medio H2FOZ reportó que la construcción se había expandido a 85 m², utilizando alrededor de 20.000 botellas reutilizadas, aunque todavía faltaban trabajos para su finalización.

Otra vivienda con materiales reciclados

Durante varios años, Cindy Mora trabajó como empleada doméstica y ahorró parte de su salario para cumplir un objetivo: comprar un terreno donde pudiera construir una casa para ella y su hijo Fabrizio. Cuando finalmente consiguió la parcela, se encontró con otro obstáculo: no tenía dinero suficiente para levantar la vivienda.

Su situación cambió cuando fue seleccionada por la organización no gubernamental (ONG) Hábitat para la Humanidad para participar de un proyecto habitacional sustentable. Con el aporte de empresas aliadas, voluntarios y organizaciones sociales, se construyó su nueva casa utilizando siete toneladas de residuos plásticos que fueron recuperados y transformados en materiales para las paredes, en el barrio Lámparas, en Alajuelita, Costa Rica

Aunque las paredes fueron construidas con plástico reciclado, la vivienda no está compuesta íntegramente por este material. Los cimientos, la estructura del techo, la instalación eléctrica y las tuberías destinadas al agua potable fueron realizados con materiales tradicionales para garantizar las condiciones de seguridad y habitabilidad necesarias.

Una vez revocada y pintada, la casa tampoco permite distinguir a simple vista que sus paredes fueron construidas a partir de residuos plásticos. Su aspecto exterior se integra con el resto de las viviendas de la zona.

El proyecto también buscó dar respuesta a un problema ambiental de gran magnitud. En 2018, Costa Rica generaba alrededor de 564 toneladas de residuos plásticos por día, pero solamente unas 14 toneladas llegaban a ser recicladas.

La experiencia con los bloques de plástico reciclado permitió explorar una alternativa para combinar la gestión de residuos con la construcción de viviendas sociales.