Alumnos de la EPET 17 buscan ayuda para cumplir el sueño de conocer la industria automotriz

Ya reunieron cerca del 70% del dinero necesario para viajar a Buenos Aires, visitar la fábrica de Ford y conocer otros espacios vinculados con su formación técnica.

Estudiantes de sexto año de la EPET 17 de Neuquén están a punto de vivir una experiencia que puede marcar su futuro profesional. Con esfuerzo, compromiso y el acompañamiento de sus familias y docentes, organizaron una campaña para financiar un viaje de estudios que les permitirá conocer de cerca la industria automotriz , recorrer fábricas y sumar nuevos conocimientos a su formación. Ahora necesitan una última ayuda para completar los fondos antes de partir.

El viaje está previsto para el próximo lunes y tendrá como protagonistas a 37 estudiantes de los dos cursos de sexto año, que están próximos a egresar.

La iniciativa fue impulsada por los propios estudiantes junto con sus docentes, que desde mediados de año trabajan para reunir el dinero necesario. Patricio Fontenla, maestro de enseñanza práctica de Autotrónica de la institución, explicó que se trata de una oportunidad especialmente valiosa para los jóvenes, que ya comenzaron a vincularse con el mundo laboral a través de pasantías.

La propuesta tiene un objetivo educativo: acercar a los alumnos a los procesos industriales y a los espacios donde se desarrollan las tecnologías que estudian en la escuela. Para quienes eligieron la especialidad automotriz, visitar una fábrica y observar cómo funciona representa una experiencia difícil de reemplazar dentro del aula.

Fontenla, que viajará junto con los estudiantes, explicó en AM Cumbre que el grupo está integrado por alumnos de sexto año que ya transitan la última etapa de su formación técnica. Además de las visitas a las fábricas, el recorrido incluirá actividades culturales y turísticas en la capital del país.

Una parte importante de la experiencia será conocer lugares emblemáticos de Buenos Aires. Según contó el docente, muchos de los jóvenes todavía no tuvieron la oportunidad de visitar la ciudad. Para algunos, además, será la primera vez que viajen en avión.

La salida también estará acompañada por cuatro profesores, la preceptora de los dos cursos y una mamá. En total, serán 43 personas entre estudiantes y adultos, que compartirán varios días de aprendizaje y convivencia fuera de Neuquén.

El recorrido por la industria automotriz se vincula directamente con los contenidos que los jóvenes trabajan durante su formación. En el taller de Autotrónica, Fontenla enseña la aplicación de la electrónica al automóvil, una especialidad que gana relevancia a medida que los vehículos incorporan nuevos sistemas y tecnologías.

El contacto con las fábricas les permitirá conocer otros entornos de trabajo y observar cómo se aplican esos conocimientos en el ámbito productivo. También podrá ayudarlos a pensar en las posibilidades laborales y educativas que tendrán cuando terminen la secundaria.

Durante la estadía, visitarán la planta de Ford en General Pacheco y una fábrica de cajas de cambio ubicada en Bella Vista. También recorrerán distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Museo del Automóvil Club Argentino (ACA), el Obelisco y la Casa Rosada.

El esfuerzo de las familias y los docentes

Para reunir el dinero, la comunidad educativa organizó distintas actividades solidarias. Hubo bingos, venta de pollos y sorteos, entre otras iniciativas que permitieron avanzar con los gastos más importantes. El esfuerzo dio resultados: ya se pagaron los pasajes de avión de ida y vuelta y el transporte terrestre que utilizarán durante la estadía en Buenos Aires. También se abonó la mitad del alojamiento.

Sin embargo, todavía queda una parte del presupuesto por cubrir. El grupo necesita completar el pago de hospedaje y reunir dinero para los almuerzos y otros gastos que puedan surgir durante el viaje, como traslados adicionales. Fontenla detalló que ya consiguieron alrededor del 70% de los fondos que necesitaban. Pese al avance, el tiempo se convirtió en un factor clave porque la fecha de salida está muy cerca.

El monto que estimaban necesario para completar los gastos pendientes ronda los 15 o 16 millones de pesos. La cifra contempla principalmente el alojamiento que resta pagar y el dinero para cubrir la alimentación y otras necesidades de los estudiantes durante la estadía.

Por eso, la escuela busca sumar nuevas colaboraciones que permitan llegar al objetivo. La convocatoria está dirigida tanto a particulares como a empresas privadas y organismos públicos que puedan aportar para que los jóvenes realicen el viaje.

Foto de archivo. Muestra 2025. Maria Isabel sanchez

La idea es que la ayuda se sume al trabajo que ya hicieron los estudiantes, sus familias y los docentes. Cada aporte puede contribuir a completar el presupuesto y garantizar que el grupo pueda concretar la experiencia que viene preparando desde hace varios meses.

Una escuela que apuesta a la formación técnica

La EPET 17 desarrolla sus talleres del ciclo superior en un anexo ubicado en el barrio Gregorio Álvarez, en un espacio que anteriormente funcionaba como obrador del barrio. Allí trabajan los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año en las actividades prácticas de sus especialidades.

El establecimiento cuenta con equipamiento para desarrollar las clases, entre ellos un elevador para vehículos y distintas herramientas que permiten trabajar con los estudiantes. Fontenla también destacó la importancia de las donaciones de materiales didácticos realizadas por empresas y agencias, que contribuyen al aprendizaje práctico.

La experiencia demuestra que la formación técnica puede abrir oportunidades para jóvenes con distintos intereses y proyectos profesionales, en un sector que necesita conocimientos específicos y capacitación permanente.

Cómo colaborar con los estudiantes de la EPET 17

Quienes quieran ayudar a que los alumnos concreten el viaje pueden realizar una transferencia al alias que habilitó una de las docentes de la escuela, quien también es mamá de una de las estudiantes que participará de la salida. El alias es bingo.epet17 y la cuenta está a nombre de Claudia Arrieta.

La colaboración permitirá cubrir los gastos que todavía quedan pendientes y ayudar a que los 37 estudiantes puedan aprovechar las visitas previstas a las fábricas y los recorridos educativos en Buenos Aires.

Después de meses de actividades para recaudar fondos, los jóvenes están muy cerca de cumplir el objetivo. Ahora necesitan el acompañamiento de la comunidad para completar lo que falta y transformar el viaje en una experiencia de aprendizaje, descubrimiento y crecimiento personal.

Para los estudiantes que están por egresar, no se trata solamente de salir de viaje. Es la posibilidad de conocer de cerca la industria en la que quieren desarrollarse, compartir una experiencia con sus compañeros y llevarse herramientas que puedan acompañarlos en el comienzo de su vida profesional.