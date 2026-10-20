Frente a la amenaza de nuevas lluvias intensas, difundieron medidas estrictas para circular por las rutas y pautas de acción ante posibles anegamientos.

Alerta por El Niño en Neuquén: el Gobierno lanzó una guía con consejos clave en caso de temporal

El fenómeno de El Niño en Neuquén mantiene en alerta a las autoridades ante la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas en diferentes sectores de la provincia durante esta semana. Frente a este escenario, el Gobierno difundió una serie de recomendaciones para prevenir situaciones de riesgo y preparar a la población ante posibles complicaciones provocadas por las precipitaciones.

En el norte de la Patagonia , este evento climático suele estar asociado con lluvias superiores a las habituales y tormentas cortas, pero intensas, que pueden descargar importantes cantidades de agua en pocos minutos . Estas condiciones requieren especial atención en sectores donde los suelos ya se encuentran saturados por las precipitaciones acumuladas.

A través de sus redes sociales, la Provincia puso el foco en las medidas de prevención que deben adoptar los vecinos , especialmente quienes tengan previsto circular por las rutas provinciales o residan en zonas que podrían verse afectadas por crecidas de arroyos y anegamientos.

Además, las autoridades remarcaron la importancia de mantenerse informadas a través de canales oficiales y conocer los números de emergencia para solicitar asistencia en caso de ser necesario.

Rigen varias alertas para este viernes en distintas zonas del país.

Las recomendaciones ante las lluvias y tormentas

Uno de los principales ejes está relacionado con la seguridad vial. Bajo la consigna "En ruta con precaución: planificá antes de salir", el Gobierno provincial difundió una serie de medidas destinadas a reducir los riesgos durante los días de lluvia y tormenta.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar circular durante la noche, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son desfavorables y la visibilidad se encuentra reducida.

También se solicita respetar la señalización vial y las indicaciones de los organismos de seguridad, particularmente en aquellos sectores donde puedan producirse anegamientos, desbordes de arroyos o interrupciones del tránsito.

Otra de las medidas fundamentales es consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje, debido a que las condiciones de circulación pueden modificarse rápidamente como consecuencia de las precipitaciones.

Para conocer información actualizada, los conductores pueden comunicarse con la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén, a través de su sitio web dpvneuquen.gov.ar o mediante el teléfono 2942-572138.

Desde el Gobierno insistieron en la importancia de planificar los desplazamientos y prestar atención a las advertencias oficiales antes de salir a la ruta, especialmente durante las jornadas en las que se anuncian tormentas intensas.

Mochila de emergencia: qué elementos recomiendan tener preparados

Además de las precauciones para circular, la información hace hincapié en la importancia de contar con una mochila de emergencia que permita actuar rápidamente ante una eventual evacuación.

Bajo la consigna "Mochila siempre lista", el Gobierno plantea un escenario en el que una familia dispone de apenas diez minutos de aviso previo para abandonar su vivienda.

Por este motivo, se recomienda tener preparados algunos elementos esenciales, como documentos personales, medicamentos, una linterna cargada y alimentos no perecederos.

Esta medida cobra especial importancia en aquellas zonas donde las lluvias intensas pueden provocar crecidas repentinas de arroyos, acumulación de agua o dificultades para acceder a determinados sectores.

Cómo actuar ante una emergencia

Otro de los puntos destacados por las autoridades es la necesidad de conocer los protocolos de actuación establecidos en cada localidad.

En este sentido, se recomienda que los vecinos consulten con su Municipio o Comisión de Fomento para saber cómo proceder si una tormenta intensa afecta su zona de residencia.

También se solicita evitar la circulación de información no verificada y recurrir únicamente a los canales oficiales para conocer las alertas meteorológicas, las condiciones de las rutas y las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Finalmente, el Gobierno recordó que ante una situación de emergencia se debe contactar a Defensa Civil a través de la línea 103.