Impactante: ante el alerta por El Niño, abrieron más compuertas de la represa más grande de Sudamérica

La represa binacional Itaipú comenzó a liberar agua en septiembre y prevé mantener el ritmo hasta febrero. Es la segunda más grande del mundo.

La represa hidroeléctrica de Itaipú, compartida por Paraguay y Brasil, abrió sus compuertas ante el aumento del caudal de agua que ingresa al embalse y prevé mantener las descargas de manera continua o intermitente hasta febrero. El fenómeno de El Niño adelantó el incremento estacional del nivel de los ríos y puso en alerta a las autoridades por las posibles consecuencias de la crecida aguas abajo, en el sistema del río Paraná.

En diálogo con TN desde la central hidroeléctrica, Rodrigo García, gerente de Operaciones de Itaipú por el lado paraguayo, explicó que las compuertas comenzaron a abrirse el 13 de septiembre como respuesta al aumento del caudal afluente .

“Hace muchísimo tiempo que no tenemos esta cantidad de agua. La última vez que llegó más o menos esta cantidad fue alrededor de 2015-2016”, señaló el funcionario al referirse al volumen que recibe actualmente el embalse.

Cómo funciona el vertedero de Itaipú

El vertedero es una estructura fundamental para regular el nivel del embalse. Cuando el volumen de agua que ingresa supera la capacidad de almacenamiento prevista para las condiciones de operación, la central puede liberar parte del excedente de manera controlada.

La estructura cuenta con tres canaletas de descarga: izquierda, central y derecha. Según detalló García, la operación comienza con la apertura de la canaleta izquierda y, a medida que aumenta la cantidad de agua que es necesario liberar, se habilitan las otras dos.

La canaleta izquierda permite descargar hasta 10.600 metros cúbicos por segundo. Cuando el caudal supera ese nivel, se incorpora la canaleta central. El funcionamiento conjunto de ambas permite evacuar entre 10.600 y 30.000 metros cúbicos por segundo.

La decisión de abrir o cerrar las compuertas depende de las condiciones del embalse y de las previsiones meteorológicas e hidrológicas. Un equipo especializado analiza las estimaciones de agua que ingresará durante los días siguientes y, con esa información, define el esquema de operación.

Por qué prevén mantener abiertas las compuertas hasta febrero

El incremento del caudal se produjo antes de lo habitual. García explicó que, normalmente, el aumento estacional del volumen de agua se registra entre noviembre y febrero, pero este año el fenómeno de El Niño adelantó ese comportamiento.

La situación también se presenta después de un período de sequía del río Paraná que se extendió durante aproximadamente cinco años. El cambio en las condiciones hidrológicas llevó a la represa a adaptar su operación ante el mayor ingreso de agua.

De acuerdo con las proyecciones actuales, el vertedero podría permanecer abierto de manera continua o intermitente hasta febrero. Sin embargo, García advirtió que todavía existe incertidumbre sobre la cantidad exacta de agua que llegará al embalse en los próximos cinco o diez días.

Por ese motivo, el esquema de descargas puede modificarse en función de la evolución de las lluvias, las condiciones meteorológicas y el caudal que ingrese a la central hidroeléctrica. El seguimiento de esas variables será determinante para establecer cuánto tiempo deberán mantenerse las compuertas abiertas y qué volúmenes de agua se liberarán.

Cuánto tarda el agua de Itaipú en llegar a Yacyretá

El tiempo que tarda el agua liberada por Itaipú en llegar a la represa de Yacyretá es de aproximadamente 24 horas.

Ese intervalo resulta relevante para el seguimiento de la crecida en los tramos ubicados aguas abajo, ya que permite estimar cuándo podrían reflejarse las descargas de Itaipú en otros puntos del sistema fluvial.

De todos modos, la evolución del nivel de los ríos no depende exclusivamente del agua liberada por esta central. También influyen los aportes de otros afluentes, las precipitaciones registradas en la cuenca y las decisiones operativas de las distintas represas.