Alerta por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay: abrieron compuertas en dos represas y el agua amenaza los campos

El Niño comienza a impactar en el país. Las autoridades ponen bajo vigilancia a las poblaciones y a los productores. Las impactantes imágenes.

Yacyretá abrió el vertedero principal ante un ingreso de 28.000 metros cúbicos de agua por segundo.

El fenómeno de El Niño ya comenzó a instalarse en el país, golpea con fuerza en algunas zonas y está dejando graves consecuencias producidas por las extraordinarias lluvias y las crecidas de los ríos.

Las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay desataron las alertas en las últimas horas, y ponen bajo vigilancia a las poblaciones ribereñas y a los productores del Litoral argentino.

Las intensas lluvias obligaron a abrir compuertas en Itaipú y Yacyretá, mientras los ganaderos de Corrientes y Entre Ríos buscan retirar animales de los campos más expuestos al agua.

En Ituzaingó, Corrientes, el Paraná alcanzó el lunes los 3,10 metros, apenas 40 centímetros por debajo del nivel de alerta. Yacyretá informó un ingreso de unos 28.000 metros cúbicos por segundo y anticipó nuevas subas para las próximas jornadas.

En Concordia, el escenario de 500 evacuados que se había previsto para el lunes no se concretó, aunque siete familias debieron dejar sus casas. En las zonas rurales, la preocupación pasa por la pérdida de pasturas y la dificultad para mover hacienda.

Las descargas de las represas y el pronóstico para el Paraná

En Itaipú, el superintendente de Operaciones, Silver Guerrero, explicó que el caudal se ubicaba entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo. La central mantuvo abierto el vertedero para resguardar la seguridad de la presa y regular el embalse.

En Yacyretá, primero se habilitó el vertedero de Añá Cuá y luego, el lunes por la tarde, el principal. El jefe técnico de la margen derecha, Ronnie Ayala, detalló que unos 9.000 metros cúbicos por segundo llegaban desde el Iguazú y otros 19.000 desde Itaipú.

Las maniobras buscan atenuar la crecida, explicó Ayala. La central recibe agua que continúa su curso hacia las poblaciones río abajo y regula los aportes para moderar el impacto. Sin esa intervención, advirtió el funcionario, las consecuencias del fenómeno podrían ser mayores.

El informe del lunes proyectó para Ituzaingó alturas de entre 3,60 y 4,20 metros hasta el miércoles 14. De cumplirse esas previsiones, se superaría el umbral de alerta de 3,50 metros. Los caudales previstos para Yacyretá están entre 29.000 y 32.000 metros cúbicos por segundo.

La EBY aclaró que las estimaciones dependen de las lluvias y las operaciones de las otras centrales. Además, advirtió sobre una alta probabilidad de aguas altas en el trimestre de octubre a diciembre, asociado al fenómeno de El Niño.

Concordia evitó el escenario previsto de evacuaciones masivas

El lunes, el río Uruguay llegó a 11,46 metros frente al puerto de Concordia, por debajo de los 13 metros sobre los que se había estimado una evacuación de 500 personas. Salto Grande previó que la altura no superaría los 11,70 metros hasta las 15 de este martes 13.

Itaipú mantuvo abierto su vertedero por seguridad ante un caudal de entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo (Foto: Gentileza / ABC Color)

El relevamiento municipal contabilizó siete familias evacuadas: cuatro fueron alojadas en la ex Bagley, donde se asistía a 12 adultos y 10 menores, y las otras tres se trasladaron a casas de familiares. La CTM también proyectó que el embalse tendería a ubicarse en los 33 metros.

Los campos pierden pasturas y los productores buscan mover la hacienda

En los campos bajos, el agua reduce las pasturas. Los ganaderos concentran los rodeos en terrenos altos y suplementan la alimentación mientras buscan espacio para trasladar los animales.

Marcelo Carbonell, expresidente de la Sociedad Rural de Paso de los Libres, explicó que la crecida reduce la capacidad de desagüe de ríos y arroyos y anega otros campos.

El anegamiento de los caminos rurales dificulta mover la hacienda. La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes se reunió con el SENASA para preparar un protocolo que facilite los traslados ante evacuaciones.

La Comunidad Islera Asociación Civil reclamó la emergencia agropecuaria por el temor a ventas forzadas de rodeos. Los pequeños productores afrontan mayores dificultades para pagar fletes y arrendar tierras.