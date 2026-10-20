Murió el hombre baleado en la cabeza cuando manejaba en Centenario

El joven se encontraba internado en el Hospital Castro Rendón en grave estado desde hace más de una semana. Por el hecho hay un detenido imputado por homicidio agravado.

Murió el hombre baleado en la cabeza que manejaba en Centenario

Luego de permanecer ocho días internado en grave estado en el Hospital Castro Rendón de Neuquén capital, este martes por la tarde se confirmó la muerte del joven que fue baleado mientras conducía una camioneta en Centenario.

La víctima había sido atacada a tiros el lunes 12 en el barrio Vista Hermosa y, desde entonces, su estado de salud era crítico.

El hombre, de 31 años, recibió un disparo en la cabeza mientras circulaba a bordo de una Toyota Hilux junto a otro hombre por inmediaciones de las calles Cuba y Santa Teresa de Jesús. Tras el ataque, perdió el conocimiento y el control del vehículo , que terminó impactando contra el paredón de una vivienda.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde permaneció internado bajo cuidados intensivos. Sin embargo, la gravedad de la lesión cerebral impidió que los profesionales médicos pudieran realizar una intervención quirúrgica.

Las repetidas balaceras provocan temor en los vecinos de Centenario.

Triste desenlace

Durante los días posteriores al ataque, la víctima presentó una importante inflamación cerebral y había sufrido convulsiones. Ante el delicado cuadro de salud, sus familiares habían solicitado una cadena de oración.

Finalmente, este martes por la tarde, sus allegados confirmaron el triste desenlace.

Un detenido por el ataque a tiros en Centenario

Por el hecho, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos contra un hombre de 36 años, de nacionalidad chilena, identificado por sus iniciales H.E.A.C., a quien acusó inicialmente por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Sin embargo, con la muerte de la víctima, la Fiscalía deberá adecuar la acusación a la nueva situación, ya que el ataque dejará de investigarse como un homicidio en grado de tentativa. La modificación deberá ser planteada en el marco del proceso judicial.

El principal sospechoso había sido detenido durante un allanamiento realizado por personal de la División Homicidios de la Policía de Neuquén en una vivienda del barrio 8 de Agosto, ubicada sobre la calle Nahuel Huapi.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Fabián Ramírez, jefe del Departamento de Seguridad Personal, explicó que la investigación comenzó luego de que la Comisaría 52 solicitara colaboración por la gravedad del episodio.

Las tareas investigativas permitieron establecer un posible domicilio del sospechoso y, con una orden judicial, se concretó el procedimiento que terminó con su detención.

Según detalló el jefe policial, durante el allanamiento no se secuestraron elementos de interés para la causa, más allá de la documentación del hombre buscado, quien posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Inaudi solicitó cuatro meses para completar la investigación, plazo durante el cual se prevé avanzar con el análisis de nuevas grabaciones de cámaras de seguridad y la apertura de un teléfono celular secuestrado.

El juez de garantías Luis Giorgetti avaló la formulación de cargos y autorizó ese plazo de investigación. Además, dispuso que el imputado cumpla dos meses de detención domiciliaria con monitoreo electrónico y una consigna policial permanente hasta que la tobillera esté instalada y en funcionamiento.

Cómo fue el ataque que terminó con la muerte del conductor

De acuerdo con la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el violento episodio ocurrió el lunes 12 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, sobre la calle Santa Teresa de Jesús, cerca de su intersección con Cuba, en Centenario.

La investigación sostiene que el acusado había mantenido una discusión previa con otro hombre. Cuando este se retiraba del lugar en una camioneta Toyota Hilux, acompañado por un amigo, el imputado comenzó a seguir el vehículo a pie.

En esas circunstancias, H.E.A.C. habría efectuado al menos tres disparos contra la camioneta en movimiento. Uno de los proyectiles atravesó la zona de la cabeza del conductor, con impacto en la región parietal derecha.

La víctima perdió inmediatamente el conocimiento y el control del rodado, que continuó su marcha hasta chocar contra el paredón de una vivienda. El acompañante, en tanto, resultó ileso.

Durante las primeras actuaciones, los efectivos policiales encontraron en el interior de la camioneta sustancias identificadas como cocaína y marihuana, además de dinero y teléfonos celulares. Estos elementos quedaron incorporados a las diligencias investigativas.