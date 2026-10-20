Taxista muerto en Neuquén: identificaron a la víctima del choque fatal

Su auto impactó contra una camioneta en el ingreso a Valentina Sur y la fiscalía investiga las causas.

Quién era el taxista de 70 años que murió en un choque en Neuquén

El hombre de 70 años que murió en un accidente de tránsito entre un taxi y una camioneta tipo furgón en Neuquén capital fue identificado oficialmente. La investigación avanza con distintas medidas para reconstruir cómo se produjo el impacto y determinar las circunstancias que provocaron el fallecimiento.

El siniestro ocurrió el lunes por la noche, cerca de las 22, en el ingreso al barrio Valentina Sur , en inmediaciones de la avenida Mosconi y la calle Drury. La víctima conducía un Renault Logan amarillo y viajaba sola cuando chocó contra la parte trasera de una Mercedes-Benz Sprinter.

La víctima fue identificada como Daniel Carlos García . Según la información brindada, falleció por politraumatismos raquimedulares y trauma cerrado de tórax, lesiones sufridas como consecuencia del incidente vial.

La causa está a cargo de la fiscal Lorena Juárez, de la Unidad Fiscal de Homicidios. Entre las medidas dispuestas, se trabaja en el relevamiento de las filmaciones de las cámaras de seguridad y en la recopilación de testimonios para reconstruir la secuencia del choque.

También intervino personal de Tránsito, que realizó pericias para establecer distancias y analizar las huellas de frenado. Los dos vehículos involucrados fueron secuestrados para realizar las correspondientes pericias mecánicas.

Uno de los aspectos que se tendrá en cuenta es que la calzada estaba mojada y que, según las primeras observaciones, el taxi dejó una huella de frenado de aproximadamente 20 metros. Sin embargo, todavía resta determinar qué maniobras realizaron los conductores antes del impacto.

En la camioneta viajaban dos hombres de 40 y 50 años, oriundos de la provincia de Buenos Aires, que se encontraban en la región por motivos laborales. Ambos resultaron ilesos.

La investigación continúa con el análisis de las imágenes, los testimonios y los resultados de las pericias para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar si existieron responsabilidades en la colisión.

Qué medidas se realizarán para avanzar en la investigación

Ambos vehículos quedaron secuestrados para permitir la realización de las pericias mecánicas. Los especialistas deberán revisar sus condiciones y buscar elementos que contribuyan a determinar cómo se produjo la colisión.

Además, durante la mañana del martes estaba prevista la autopsia del hombre fallecido, una medida que permitirá avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte. La causa está a cargo de la fiscal Lorena Juárez, de la Fiscalía de Homicidios, que deberá definir los próximos pasos a partir de los resultados de las pericias y de las pruebas reunidas por el personal policial.

Mientras continúan las actuaciones, la principal incógnita es qué sucedió en los segundos previos al impacto. Las imágenes de la cámara de seguridad, la huella de frenado, el testimonio presencial y los estudios técnicos serán determinantes para reconstruir el accidente y establecer las eventuales responsabilidades.