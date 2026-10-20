Murió el taxista de 70 años que chocó contra una Traffic en el ingreso a Valentina Sur

El siniestro ocurrió durante la noche, sobre una calzada mojada. La Policía analiza las imágenes de una cámara de seguridad y las pericias para determinar cómo se produjo el impacto.

Un taxista de 70 años murió tras chocar contra una Traffic en el ingreso a Valentina Sur

Un hombre de 70 años murió luego de protagonizar un choque entre el taxi que conducía y una camioneta tipo furgón en la ciudad de Neuquén . El accidente ocurrió en uno de los accesos al barrio Valentina Sur y es investigado por la Fiscalía de Homicidios, que busca establecer cómo se produjo el impacto y qué responsabilidad tuvo cada conductor.

El siniestro vial se registró el lunes por la noche, cerca de las 22, en inmediaciones de la avenida Mosconi y la calle Drury. Según informó a LM Neuquén el comisario Néstor Catalán, personal policial acudió al lugar y encontró una Mercedes-Benz Sprinter blanca y un Renault Logan amarillo, utilizado como taxi independiente, que había colisionado contra la parte trasera del furgón.

Cuando los efectivos llegaron, el conductor del taxi ya se encontraba fuera del vehículo, tendido sobre la calzada. Personal del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) había intervenido, pero el hombre había fallecido.

La víctima era un vecino de Neuquén y viajaba solo. En tanto, en la camioneta se trasladaban dos hombres de 40 y 50 años, oriundos de la provincia de Buenos Aires, que estaban en la región por motivos laborales. Ninguno de ellos sufrió lesiones.

La calzada mojada y una frenada de casi 20 metros

Uno de los aspectos que los investigadores deberán analizar es la mecánica del choque, especialmente por las condiciones de circulación y la presencia de dos semáforos en el sector.

De acuerdo con la explicación brindada por Catalán, en ese tramo hay dos semáforos separados por una distancia superior a los 100 metros. La secuencia de las luces habría sido un factor importante para reconstruir lo sucedido, ya que uno de los vehículos frenó mientras el otro se aproximaba.

El comisario indicó que la camioneta quedó detenida antes de superar el segundo semáforo. El taxi, por su parte, realizó una frenada considerable antes de impactar contra la parte trasera del furgón.

En el lugar se detectó una huella de frenado de aproximadamente 20 metros. A esto se sumó que la calzada estaba mojada, una condición que pudo haber influido en la respuesta del vehículo al momento de intentar detenerse.

Sin embargo, por el momento no hay una conclusión oficial sobre cuál de los dos conductores realizó la maniobra que desencadenó el accidente. Catalán aclaró que esa determinación dependerá del análisis técnico de las pruebas reunidas durante las primeras horas de la investigación.

Una cámara de seguridad registró el choque

La investigación cuenta con distintos elementos que permitirán reconstruir la secuencia previa al impacto. Uno de los principales es el registro de un domo de videovigilancia instalado en el sector, cuyas imágenes son monitoreadas desde el sistema de seguridad urbana.

Según detalló el comisario, la grabación permite observar la secuencia del tránsito en el momento del siniestro. Ese material será analizado junto con el trabajo realizado por el perito accidentológico y el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar cuando ocurrió el choque.

La combinación de esas pruebas será clave para establecer cómo circulaban los vehículos, qué ocurrió con los semáforos y cuál fue la maniobra que terminó con el taxi contra la parte posterior de la camioneta.

Aunque una de las hipótesis contempla que el conductor del Renault Logan pudo haber intentado avanzar y luego frenar ante el cambio de las luces, Catalán remarcó que todavía no es posible atribuir responsabilidades. La evaluación definitiva deberá surgir de las pericias y del análisis integral de las evidencias.

Qué medidas se realizarán para avanzar en la investigación

Ambos vehículos quedaron secuestrados para permitir la realización de las pericias mecánicas. Los especialistas deberán revisar sus condiciones y buscar elementos que contribuyan a determinar cómo se produjo la colisión.

Además, durante la mañana del martes estaba prevista la autopsia del hombre fallecido, una medida que permitirá avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte. La causa está a cargo de la fiscal Lorena Juárez, de la Fiscalía de Homicidios, que deberá definir los próximos pasos a partir de los resultados de las pericias y de las pruebas reunidas por el personal policial.

Mientras continúan las actuaciones, la principal incógnita es qué sucedió en los segundos previos al impacto. Las imágenes de la cámara de seguridad, la huella de frenado, el testimonio presencial y los estudios técnicos serán determinantes para reconstruir el accidente y establecer las eventuales responsabilidades.