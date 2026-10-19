Impactante choque en Neuquén: un taxi terminó destruido tras impactar con una traffic

El fuerte impacto ocurrió este lunes por la noche en el ingreso a Valentina Sur. Trabajan equipos de emergencia y se aguarda información oficial.

Violento choque entre un taxi y una traffic en Neuquén: las impactantes imágenes.

Un grave accidente de tránsito se registró este lunes por la noche en el ingreso a Valentina Sur , en la ciudad de Neuquén. El choque involucró a un taxi y una traffic y provocó un importante operativo de emergencia.

El siniestro fue reportado cerca de las 22 y las primeras imágenes del lugar muestran al taxi con la parte delantera completamente destruida, mientras personal policial intervenía en la zona.

Tras el impacto, equipos de emergencia se hicieron presentes para asistir a las personas involucradas. Por el momento, no se dieron a conocer oficialmente las circunstancias en las que se produjo el accidente.

La violencia del choque quedó reflejada en los daños que sufrió el taxi, cuya parte frontal quedó severamente destrozada.

Qué se sabe sobre una posible víctima fatal

Testigos que se encontraban en el lugar señalaron que una persona habría fallecido y que podría tratarse del conductor del taxi. Sin embargo, esa información todavía no fue confirmada oficialmente.

Hasta el momento, tampoco trascendieron las identidades de las personas involucradas ni se informó de manera oficial el estado de salud de quienes viajaban en los vehículos.

Se aguarda información oficial para determinar cómo ocurrió el siniestro y conocer el saldo del grave accidente.