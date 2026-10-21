Ofrecen alojamiento y comida en España a quienes cuiden 35 gatos y dos chicos: cómo postularse

La propuesta es de una pareja de jubilados que vive en Cádiz y busca personas mayores de 26 años. Las tareas demandan tres horas diarias e incluyen estadía gratuita.

Una pareja de jubilados busca voluntarios para cuidar a sus gatos y colaborar con el cuidado de dos chicos.

Una insólita propuesta en España llamó la atención por los beneficios que ofrece: alojamiento gratuito y comida a cambio de colaborar con el cuidado de animales y niños. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en vivir una experiencia en el exterior y que puedan dedicar algunas horas diarias a las tareas de la casa.

La iniciativa se desarrolla en una finca de Cádiz , donde los voluntarios deberán integrarse a la rutina cotidiana de una pareja de jubilados . La oferta establece una jornada de colaboración limitada y contempla alojamiento en una vivienda ubicada en el jardín de la propiedad.

Los anfitriones buscan personas mayores de 26 años que puedan ayudar a cuidar a 35 gatos y dos chicos durante al menos tres horas diarias. A cambio, ofrecen alojamiento gratis y comida durante la estadía.

La propuesta está publicada en Workaway, una plataforma internacional que conecta a viajeros con familias y proyectos que necesitan ayuda. Los anfitriones viven en una finca de media hectárea, a casi siete kilómetros de Conil de la Frontera, uno de los destinos turísticos más conocidos de la costa atlántica andaluza.

Cádiz, España.

El voluntariado requiere una estancia mínima de un mes, aunque la pareja prefiere personas que puedan quedarse seis semanas o más.

Cómo es el voluntariado en España para vivir gratis cerca de la playa

Los anfitriones son Jackie y Richard, una pareja inglesa que vive en el campo y participa en el rescate de gatos abandonados de la zona.

Jackie fundó una asociación benéfica dedicada a proteger a estos animales. En la propiedad viven alrededor de 35 felinos, mientras que los gatitos y los ejemplares jóvenes que esperan ser adoptados permanecen en espacios acondicionados para su cuidado.

Las principales tareas del voluntario estarán relacionadas con los animales, aunque también deberá colaborar con algunas actividades familiares. Entre las tareas, están:

Cuidar a los gatos: colaborar con la atención cotidiana de los animales que viven en la finca

colaborar con la atención cotidiana de los animales que viven en la finca Ayudar con los nietos: quedarse con los dos chicos algunas tardes por semana. Ambos son bilingües en inglés y español

quedarse con los dos chicos algunas tardes por semana. Ambos son bilingües en inglés y español Realizar tareas ocasionales: hacer algunos recados y ayudar con preparaciones sencillas de cocina o repostería

La pareja también trabaja para esterilizar a los gatos callejeros de los alrededores y evitar que sigan naciendo camadas sin hogar.

Qué ofrece el voluntariado de Cádiz

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es que los anfitriones cubren el alojamiento y la comida durante la estancia.

El voluntario contará con una pequeña casa ubicada en el jardín de la finca. El baño se comparte con otra persona y también tendrá acceso a distintas comodidades. Además, otorgan:

Alojamiento gratuito durante el voluntariado

Comida incluida

Acceso a wifi, ropa de cama y toallas

Bicicletas para trasladarse por la zona

Uso de la piscina de la propiedad

Cuántas horas de trabajo hay que hacer por día

El horario informado por los anfitriones se concentra principalmente entre las 9 y las 11 de la mañana, además de aproximadamente una hora algunas tardes por semana.

Sin embargo, las reseñas de antiguos voluntarios mencionan que las tareas pueden extenderse hasta el mediodía y que también hay que ocuparse de alimentar a los gatos al final de la tarde.

Por eso, antes de postularse, conviene consultar con la pareja cómo se organiza actualmente la jornada. La inscripción se realiza a través del perfil de Jackie y Richard en Workaway.

Para enviar una solicitud, es necesario registrarse en la plataforma y contar con la membresía correspondiente, que tiene un costo.