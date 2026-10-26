Se esperan tormentas fuertes con lluvias de hasta 40 mm, granizo y nieve: alerta del SMN

Se advirtió por la presencia de ráfagas intensas y posibles tormentas eléctricas. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Aunque en muchas zonas el sol volvió a salir luego de varias jornadas nubladas, la inestabilidad climática seguirá siendo una constante en los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas para este lunes en distintas regiones del país.

Las advertencias alcanzan sectores de distintas provincias y anticipan condiciones que podrían generar complicaciones en la circulación, las actividades al aire libre y la vida cotidiana.

El SMN indicó que rige una alerta de nivel amarillo intensas tormentas . En estas regiones se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Las advertencias por tormentas abarcan sectores del sur de Mendoza, el sudeste de Chubut y áreas de Santa Cruz.

Según el pronóstico, en el sur de Mendoza se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros, mientras que en sectores de Chubut y Santa Cruz los valores estimados se ubican entre 15 y 30 milímetros. En ambos casos, los registros podrían ser superiores de manera puntual.

Las tormentas no necesariamente afectarán a todas las localidades de una provincia por igual. La intensidad y la distribución de las precipitaciones dependerán de la evolución de los sistemas meteorológicos durante la jornada.

Alerta por nevadas: qué sectores están bajo alerta

Además de las tormentas, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas para sectores cordilleranos de Mendoza y el sudoeste de San Juan.

En estas áreas se esperan nevadas, chaparrones de nieve y algunas tormentas. La acumulación prevista se ubica entre 10 y 30 centímetros, aunque el registro podría superarse de manera localizada.

El fenómeno puede generar dificultades para circular, especialmente en caminos de montaña y tramos donde la nieve o el hielo reduzcan la adherencia de los vehículos. También puede disminuir la visibilidad y complicar los desplazamientos entre localidades.

Las advertencias por nieve están previstas durante la mañana y la tarde, con horarios específicos que dependen del sector alcanzado.

Qué precauciones hay que tomar ante la nieve

Para quienes deban circular por las zonas cordilleranas afectadas, se recomienda verificar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje y utilizar vehículos preparados para transitar sobre nieve o hielo.

También es importante llevar abrigo suficiente, contar con combustible y elementos de emergencia, y evitar los desplazamientos que no sean indispensables mientras persistan las condiciones adversas.

En las viviendas, se aconseja revisar techos, canaletas y desagües para prevenir inconvenientes por la acumulación de nieve. Además, es fundamental ventilar los ambientes cuando se utilizan artefactos de calefacción para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las recomendaciones del SMN ante las tormentas

Ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y granizo, se aconseja:

Evitar salir durante las tormentas fuertes y suspender las actividades al aire libre.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alejarse de puertas y ventanas durante los episodios de mayor intensidad.

Si una tormenta sorprende a una persona al aire libre, buscar refugio en una vivienda, un edificio o un vehículo cerrado.

No circular por calles inundadas ni intentar atravesar sectores anegados.

La evolución de las condiciones meteorológicas durante este lunes será clave para determinar el impacto de los fenómenos en cada región. Las alertas pueden actualizarse durante el día, por lo que se recomienda revisar la información oficial antes de viajar o realizar actividades en las zonas bajo advertencia.