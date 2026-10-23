Una tormenta de grandes granizos arrasó en 15 minutos y murieron cerca de cien animales

En la granja criaban unos 350 animales, entre gallinas, patos, gansos, corderos y cabras. Las imágenes del feroz temporal que no da tregua en Argentina.

La granizada mató a decenas de animales y dañó el techo de la casa de la familia Martínez (Foto: Gentileza / La Nación)

Una tormenta de granizo que duró unos 15 minutos mató a decenas de animales y dañó una vivienda. Los granizos tenían un tamaño similar o superior al de un huevo, relató una de las damnificadas. Además de los animales muertos, quedaron ejemplares con heridas graves, mientras la familia resultó ilesa.

El temporal castigó distintos puntos del centro y norte de Santa Fe. Hubo lotes de maíz y girasol severamente dañados, viviendas anegadas y una familia evacuada en Ataliva, donde el ingreso de agua a una escuela obligó a suspender las clases.

“Fueron 15 minutos de muchísimo ruido y daños” , contó Mariela Martínez, propietaria de a granja ubicada en el lote 116, lindante con el Paraje Km 29, 18 kilómetros al sur de la localidad de Fortín Olmos . Explicó que se escuchaban truenos, pero el granizo comenzó a caer sin lluvia.

En la granja criaban unos 350 animales, entre gallinas, patos, gansos, corderos y cabras; estimó que cerca de un centenar murió o quedó malherido y advirtió que algunos podrían ser sacrificados.

La producción abastecía el consumo familiar y la venta a terceros. Mientras buscaban a los animales que no aparecieron, intentaban resguardar muebles y otras pertenencias: el techo de la casa quedó dañado y nuevas lluvias podían agravar las pérdidas.

Una franja de cultivos castigada por la piedra

Más al sur, el granizo alcanzó cerca de las 10 a campos ubicados entre Videla y San Justo. Los distritos afectados incluyeron Colonia Angeloni, Videla y San Bernardo, aunque las consecuencias variaron mucho incluso entre establecimientos vecinos.

Mariela Martínez comparó las piedras con huevos de pato; el fenómeno duró unos 15 minutos y dejó animales con heridas graves (Foto: Gentileza / La Nación)

El ingeniero agrónomo Lisandro Angeloni, a cargo del INTA San Justo, explicó que una manga cruzó la zona de oeste a este y causó los daños en una franja específica. Las consultas iniciales a productores ubicaban su ancho entre tres y cinco kilómetros.

“A una distancia de 100 metros, en algunos campos cayeron dos piedras y en otros hizo un desastre”, describió el técnico. El oeste de Colonia Angeloni fue el sector más perjudicado y la intensidad disminuyó al cruzar la Ruta Nacional N°11.

Las imágenes difundidas tras el paso de la tormenta mostraron maíces en avanzado desarrollo y plantas de girasol prácticamente destruidas por los impactos.

Mariela Martínez comparó las piedras con huevos de pato; el fenómeno duró unos 15 minutos y dejó animales con heridas graves (Foto: Gentileza / La Nación)

Viviendas anegadas y clases suspendidas

En Ataliva, departamento Castellanos, la tormenta dejó viviendas anegadas, techos rotos, árboles caídos y una familia evacuada. Se registraron unos 50 milímetros de lluvia y el hielo acumulado obstruyó canaletas, por lo que el agua ingresó en casas e instituciones. En algunos patios, las piedras tardaron más de una hora en derretirse, de acuerdo con los relatos de los vecinos.

Las complicaciones alcanzaron a la escuela primaria: se pidió a las familias que retiraran a los chicos que habían asistido por la mañana y se suspendieron las clases de la tarde. Defensa Civil intervino por los árboles caídos y los problemas de anegamiento.

El viento afectó además el suministro eléctrico en Ataliva, Galisteo, Humberto Primo, Constanza y Virginia, donde el corte duró alrededor de 15 minutos. En Rafaela, las piedras provocaron abolladuras en vehículos y roturas en techos; hubo reportes de granizo en Colonia Bigand, Susana y Ramona.