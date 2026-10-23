Dramáticas imágenes: una joven murió atropellada por el acoplado de un camión que se desprendió

El trágico accidente ocurrió ante la presencia de su hijo que estaba en el interior de la camioneta y quedó en estado de shock. El impactante video.

La víctima quedó debajo de la estructura del camión tras ser atropellada por el acoplado.

Un fatal accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad, donde una joven de 26 años murió tras ser atropellada por un acoplado que se desprendió de un camión.

La víctima quedó debajo de la estructura del camión tras ser atropellada por el acoplado que comenzó a desplazarse sin estar enganchado a un tractor.

Todo ocurrió alrededor de las 21.40 en la playa de la nave 6, dentro del predio ubicado en el Mercado Central, en el partido bonaerense de La Matanza. Y según indicaron fuentes policiales, la víctima acababa de bajar de una camioneta Renault Kangoo cuando ocurrió el trágico episodio.

La mujer fue identificada como Sandra Campin Guarachi, de 26 años. Según el parte policial, la joven descendió de la camioneta y se ubicó delante del vehículo. En ese momento, un acoplado que se encontraba más adelante comenzó a moverse por inercia y terminó arrollándola.

Así fue el dramático accidente que terminó con la vida de una joven de 26 años

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir en base a las imágenes que quedaron registradas en un video de una cámara de seguridad que había en la zona, el acoplado estaba separado de la unidad tractora cuando comenzó a desplazarse.

La estructura avanzó sin que hubiera un camión tirando de ella, terminó atropellando a la mujer que estaba parada delante de la Renault Kangoo y también arrastró el utilitario. El dramático episodio ocurrió ante la presencia de su hijo desde el interior de la camioneta, quien quedó en estado de shock.

Quienes estaban presentes en el lugar solicitaron de inmediato una ambulancia que llegó al lugar, pero el personal médico constató que la joven ya estaba fallecida. Los gritos alertaron al personal de seguridad del predio, que se acercó rápidamente al sector donde había ocurrido el accidente.

La Justicia investiga por qué se desplazó el acoplado, y la causa fue caratulada como homicidio culposo. El fiscal ordenó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es por qué el acoplado comenzó a moverse cuando se encontraba separado del tractor.

Un camión perdió el acoplado en una curva y terminó volcando en la ruta: el video del accidente

Un impresionante vuelco se registró en plena ruta, cuando un camión de gran porte perdió su acoplado en una curva y terminó dado vuelta sobre la cinta asfáltica. El episodio quedó registrado por testigos que viajaban detrás.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial E-34 a la altura kilómetro 36. El camión era conducido por un hombre de 32 años y trasladaba fertilizantes.

Al atravesar una curva en el camino de las Altas Cumbres en Córdoba, el conductor perdió la estabilidad y terminó perdiendo el acoplado. Luego volcó hacia la banquina de su carril, revelaron fuentes policiales.

El video muestra el instante en que el camión ingresa a una curva y el acoplado comienza a desplazarse de manera descontrolada. Segundos después, el remolque se desprende y termina volcado sobre la ruta, generando una escena de gran riesgo para quienes transitaban por el sector.