Cuánto cobran albañiles y trabajadores de UOCRA: nueva tabla salarial en octubre 2026

La Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) dio a conocer las nuevas tablas salariales para sus afiliados en octubre de 2026 .

La Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) selló el último acuerdo paritario junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). ¿Cuáles son los salarios de los albañiles y trabajadores nucleados en ese gremio en octubre de 2026 ?

En el convenio mencionado más arriba se establecieron los aumentos salariales para el período comprendido entre los meses de septiembre y noviembre de 2026.

Así, la Uocra alcanzó incrementos en los sueldos de los trabajadores para el mes de septiembre de 2026 del 1,9 por ciento, que se aplicó sobre los salarios vigentes al 31/8/26; otro para el mes de octubre de 2026 del 1,8 por ciento, que se aplicará sobre los salarios vigentes al 30/9/2026 y un tercero para el mes de noviembre de 2026 del 1,7 por ciento, que se aplicará sobre los salarios vigentes al 31/10/26.

Se establecieron los aumentos salariales para el período comprendido entre los meses de septiembre y noviembre de 2026.

Sueldo de albañiles y trabajadores de la Uocra en octubre de 2026

En octubre de 2026, la escala salarial de los trabajadores nucleados en la Uocra es la siguiente:

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $7.697.

Sueldo básico con adicional por zona B: $8.544.

Sueldo básico con adicional por zona C: $11.817.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $15.395.

Oficial

Sueldo básico por hora: $6.585.

Sueldo básico con adicional por zona B: $7.313.

Sueldo básico con adicional por zona C: $11.079.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $13.169.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $6.085.

Sueldo básico con adicional por zona B: $6.745.

Sueldo básico con adicional por zona C: $10.691.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $12.170.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $5.601.

Sueldo básico con adicional por zona B: $6.245.

Sueldo básico con adicional por zona C: $10.381.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $11.201.

Sereno

Sueldo básico mensual: $1.017.485.

Sueldo básico con adicional por zona B: $1.133.523.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.701.015.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $2.034.971.

El acuerdo paritario suscripto por la Uocra tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

¿Hasta cuándo tiene vigencia el último convenio salarial de la Uocra?

Según el convenio mencionado más arriba, se especificó que el acuerdo paritario suscripto por la Uocra tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026.

Tanto la Uocra como las cámaras empresarias dejaron expresamente asentado que, en el marco de la negociación colectiva, se acordó mantener la Comisión Especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, asumiendo el compromiso volver a reunirse nuevamente en el mes de octubre de 2026 a los efectos de definir los ajustes que correspondan establecer a partir del mes de diciembre de 2026.