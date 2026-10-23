EN VIVO | Seguí el juicio por Hotesur y Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner están acusados por lavado de dinero

La fiscalía buscará probar desde este viernes, si los negocios familiares se usaron para lavar dinero. Quiénes son los otros acusados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo afrontan este viernes el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia.

El debate a cargo del Tribunal Oral Federal 5 comenzó a las 10 de la mañana en la sede en la Sala AMIA de Comodoro Py. Será la primera vez que el diputado nacional -hijo de la expresidenta - enfrente un juicio oral en una causa de corrupción.

Entre los acusados figuran también los empresarios Lázaro Báez, su hijo Martín, Cristóbal López y Fabián De Sousa . Por su parte, Florencia Kirchner quedó fuera del proceso tras un sobreseimiento firme.

Qué se les imputa a Cristina y a Máximo

En Los Sauces, la expresidenta está acusada de encabezar una asociación ilícita, mientras que a su hijo se le atribuye el papel de organizador. Ambos deberán responder, además, por la imputación de lavado de activos.

En Hotesur, la acusación se concentra en el lavado de dinero. La figura de asociación ilícita no se repite respecto de quienes ya fueron acusados por ese delito en las causas conexas, para evitar una doble persecución penal por los mismos hechos.

La hipótesis fiscal plantea que fondos provenientes de la defraudación al Estado en la obra pública vial de Santa Cruz habrían ingresado al patrimonio familiar bajo la apariencia de contratos comerciales. El fiscal buscará probar ese circuito en el debate.

Las habitaciones y los alquileres bajo la lupa

Hotesur pone el foco en la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, y en la intervención de Valle Mitre, la administradora vinculada con Báez. Para los fiscales, algunas contrataciones de habitaciones no se correspondían con su ocupación real.

Los Sauces examina contratos de alquiler y transferencias de empresas de los grupos Báez e Indalo. Entre las firmas mencionadas en la acusación aparecen Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, vinculadas con los pagos investigados.

Las defensas rechazan la hipótesis delictiva y argumentan que se trató de operaciones comerciales lícitas, documentadas y realizadas a través del sistema bancario.

Un juicio unificado y una apertura por videollamada

Los dos expedientes se tratarán juntos después de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la decisión de separarlos. El tribunal oral había previsto comenzar Los Sauces este viernes y dejar Hotesur para el 19 de marzo de 2027.

El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera cuestionaron esa división. La fiscalía argumentó que fragmentar el debate dificultaba reconstruir las operaciones y valorar en conjunto pruebas relacionadas con los mismos beneficiarios.

Hotesur investiga pagos por habitaciones del Alto Calafate que, para la fiscalía, no se correspondían con una ocupación real (Foto: NA)

Para la apertura, los imputados podrán conectarse por video únicamente en la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, en tanto que sus abogados deberán estar en la sala. La autorización no se extiende a todo el proceso: después tendrán que comparecer en los actos que requieran su presencia.

La posibilidad de participar a distancia se habilitó por el escaso margen entre la resolución de Casación y el arranque del juicio, que complicaba organizar la presencia de todos los acusados.

La medida recibió los votos de José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni. Adriana Palliotti acompañó el inicio conjunto y la fecha del debate, pero rechazó la autorización remota general para la audiencia inaugural.