Mientras advierten que el fenómeno alcanzará una intensidad inédita, superando registros históricos, ya se empiezan a registrar efectos secundarios.

Efecto inesperado de El Niño: aparecen alacranes en las casas por las intensas lluvias.

El fenómeno de El Niño ha generado graves inundaciones en varias partes del país, debido a las lluvias extraordinarias y desbordes de ríos, pero además en las últimas horas alertaron sobre un efecto inesperado.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño alcanzará una intensidad inédita, superando registros históricos y generando múltiples extremos a nivel global.

Las proyecciones oficiales estiman una anomalía de la temperatura superficial en el Pacífico tropical de hasta 3,8 grados por encima de la media entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

En este contexto, los especialistas alertan por otros efectos secundarios que comienzan a registrarse en medio de las intensas lluvias en Argentina.

Alacranes, el efectos inesperado del fenómeno de El Niño

Las lluvias abundantes asociadas al fenómeno de El Niño podrían traer una consecuencia poco esperada. Las autoridades han advertido que las precipitaciones, la humedad y las temperaturas elevadas pueden favorecer la aparición de alacranes en viviendas, patios y espacios urbanos.

Esta situación ya se ha reportado en varias localidades, entre ellas en Funes, provincia de Santa Fe, donde los vecinos han expuesto la aparición de alacranes dentro de las viviendas.

Desde la Secretaría de Cambio Climático advirtieron sobre esta posibilidad y explicaron por qué los períodos de precipitaciones intensas pueden favorecer su ingreso a las casas. En Argentina, algunas especies poseen veneno capaz de provocar cuadros graves, por lo que es importante no manipularlos.

El titular del área, el doctor Federico Estella, señaló que los alacranes suelen habitar espacios oscuros y húmedos, como rejillas de baños y lavaderos, canaletas y cámaras sépticas. Son lugares que les permiten mantenerse protegidos y que, ante una acumulación excesiva de agua, pueden dejar de ofrecerles refugio.

Cuando los desagües y otros espacios donde viven se inundan, los alacranes pueden desplazarse hacia sectores secos y terminar ingresando a las viviendas. De esta manera, las lluvias intensas representan un factor que puede aumentar las posibilidades de encontrarlos en lugares poco habituales.

La combinación de temperaturas elevadas y precipitaciones abundantes obliga a prestar especial atención a los posibles puntos de ingreso a las viviendas.

Qué hacer si aparece un alacrán

Entre las principales recomendaciones por la posible aparición de alacranes, se encuentran:

colocar rejillas adecuadas en los desagües.

instalar burletes en puertas y ventanas.

reparar grietas en paredes y pisos.

mantener limpios los patios y jardines.

evitar la acumulación de escombros, leña, hojas y materiales de construcción, ya que pueden convertirse en refugios.

Además, destacaron que es importante sacudir la ropa y el calzado antes de utilizarlos, revisar las sábanas antes de acostarse y evitar caminar descalzo en sectores donde pueda haber alacranes.

Y ante una picadura de alacrán, se debe acudir de inmediato a un centro de salud, incluso si inicialmente los síntomas parecen leves. El dolor intenso en la zona afectada puede ser una de las primeras manifestaciones, aunque también pueden presentarse otros síntomas que requieren atención médica urgente.

Se recomienda aplicar hielo envuelto en un paño sobre la zona afectada mientras se busca asistencia médica. No se deben realizar torniquetes, cortes ni intentar succionar el veneno. Si es posible obtener una imagen del ejemplar sin acercarse ni manipularlo, puede resultar útil para su identificación.