Renunció Daniel González, el secretario que coordinaba las áreas de Energía y Minería

El exejecutivo de YPF había llegado al Ministerio de Economía en agosto de 2024 de la mano de Luis Caputo.

González renunció este jueves a su cargo como secretario de Coordinación de Energía y Minería.

En las últimas horas se conoció la renuncia de un funcionario del Gobierno Nacional, que ocupaba un rol clave en las áreas de Energía y Minería. Su decisión sorprendió al sector privado.

Se trata del secretario Daniel González, un exejecutivo de YPF que había llegado al Ministerio de Economía en agosto de 2024 de la mano de Luis Caputo para encargarse de la coordinación de los dos sectores de mayor crecimiento en los últimos años

Este jueves, tras dos años de gestión, González renunció este jueves a su cargo como secretario de Coordinación de Energía y Minería. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, no habrá reemplazos.

“Es un ciclo que se acaba. Yo no soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición. No tengo redes, soy un bicho un poco raro para esto. Creo que pude aportar mi granito de arena en áreas que tenían un potencial, tienen un potencial enorme, pero siempre era por un tiempo limitado”, dijo el ahora exfuncionario.

Su renuncia sorprendió al sector privado, donde se había consolidado como uno de los principales interlocutores del Gobierno. En su entorno atribuyen la decisión al desgaste personal.

“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería.¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!“, escribió Caputo tras confirmarse la salida.

Enorme agradecimiento para el gran Daniel González.Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería.¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado! https://t.co/fJdDFU3Upx — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 22, 2026

"Yo se lo planteé hace unos meses"

“El agradecido soy yo, al Presidente de la Nación por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina. Y a Toto también. De ellos solo he recibido confianza, respeto, afecto y cariño. Lo he disfrutado mucho”, indicó González en el canal de streaming Carajo.

Asimismo, destacó que “fueron casi dos años y medio y bueno creo que así como es muy difícil para el que viene del sector privado dar el paso ir al sector público, aunque parezca contradictorio, también es muy difícil irte”.

En relación a su renuncia, explicó que “Nos pareció con el ministro que este era un buen momento. Yo se lo planteé hace unos meses y a él no le pareció un bueno momento. Por algo él es ministro y yo no. Tenía razón: teníamos varias iniciativas legislativas dando vueltas y teníamos que sacar la Ley de Zona Fría, la Ley de Combustibles -que ya tiene media sanción-, Super Rigi -que ya tiene media sanción”.

“Teníamos que presentar el Presupuesto. Se nos venía el Argentina Week en París, con mucha participación de empresas de energía y minería. Estábamos un poco atrasados con los RIGI. Teníamos que acelerar porque nos estaban entrando mucha cantidad de proyectos y queríamos evitar el efecto bola de nieve”, agregó.

González se había incorporado al Ministerio de Economía el 28 de agosto de 2024, cuando fue designado secretario de Coordinación de Energía y Minería. Su desembarco se produjo durante la gestión de Eduardo Rodríguez Chirillo, el primer secretario de Energía de Javier Milei, que terminaría desplazado en octubre de ese año y reemplazado por Tettamanti.