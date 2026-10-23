El enigmático y sugestivo video de Patricia Bullrich que desató especulaciones

La publicación de la senadora se da tras un anticipo que también había dado a conocer hace 24 horas.

Este viernes por la mañana, la senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, publicó un video en las redes sociales que generó gran repercusión.

"Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina", ese es el único texto que publicó, acompañado de un video donde se ven imágenes del Congreso de la Nación y la senadora aparece en su despacho en el final.

Entre las tomas del recinto, la producción audiovisual hace hincapié en dos puntos clave: la puerta de ingreso al despacho de la titular de la Cámara Alta y el sillón desde donde se dirigen las sesiones parlamentarias.

Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina. https://t.co/3oaNZ5rzET — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2026

"Es un secreto", la canción que eligió Bullrich

Pero el punto clave, que muchos destacaron, es que de fondo se escuchan los acordes de un tema de reggaetón del dúo "Plan B". El detalle lo notaron varios usuarios en X, a los pocos minutos de la publicación del video.

Parte de la letra de la canción que eligió la senadora para el video dice: Será cuestión de tiempo...(Presentimiento...) De un lugar, De un momento... Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte. Si no es hoy, Mañana tal vez...Pero algún día voy a tenerte. Tengo la capacidad. Sin que me hables entenderte. Yo sé lo que traes en tu mente“.

Bullrich ya había usado la música en otras ocasiones, como cuando puso un tema de Lali Espósito en medio de las tensiones con Javier Milei.

De inmediato comenzaron los comentarios y las especulaciones, entre ellas, acerca de una posible candidatura a presidenta para el 2027. Pero el mensaje se da en medio de los debates por su lugar en las listas.

Según publica Noticias Argentinas, desde Casa Rosada señalaron que el mensaje de la senador fue tomado como un aviso sobre la pelea por la candidatura a Vicepresidenta en próximo 2027.

Lo cierto es que Bullrich pareciera ser el nombre de consenso en varios despachos, aunque el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también fue mencionado como potencial candidato,

"Se vienen cositas"

Cabe recordar que hace unas 24 horas, la senadora ya había realizado una publicación en sus redes, donde anticipó "Se vienen cositas", junto a una imagen suya de espaldas.

Se vienen cositas… https://t.co/p34GTyZNCQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 22, 2026

“Estoy preparada”

Este martes, Patricia Bullrich se refirió a la posibilidad de una candidatura a la presidencia, dijo que se encuentra “preparada” para hacerlo pero destacó que Milei “lleva la delantera” para encabezar la fórmula del oficialismo.

Javier Milei interpeló a Patricia Bullrich ante lo sucedido en Rosario. Gentileza La Nación

“Cuando sos parte de un proyecto y querés defenderlo, hay quienes prefieren a un candidato antes que a otro. El Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así. La reelección es una demostración de que el proyecto anda bien. Ahora, yo soy una persona que me jugué por una candidatura y eso no quiere decir que haya guardado el proyecto en el bolsillo”, señaló en diálogo con TN.

Asimismo, manifestó que pese a haberse preparado para encabezar el Poder Ejecutivo, en este momento no está en esa carrera. “Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, consideró.