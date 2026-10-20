Video: camionero manejó borracho más de 900 kilómetros con 2,65 g/l y le hizo una advertencia a los agentes

El conductor quedó grabado cuando le realizaban el test de alcoholemia. La millonaria multa y sanción que podría recibir.

El resultado sorprendió a los agentes cuando arrojó 2,65 g/l de alcohol en sangre.

Un nuevo video publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) expone a un camionero que dio positivo en un test de alcoholemia en plena ruta. Y en medio del operativo el hombre anticipó a los agentes cuál iba a ser el resultado.

"No va a dar cero" , dijo el conductor de 40 años que había iniciado su viaje en Corrientes, por lo que llevaba alrededor de 917 kilómetros conduciendo los últimos con alcohol, ya que fue interceptado en la Autopista Panamericana, en Buenos Aires.

El resultado sorprendió a los agentes cuando arrojó 2,65 g/l de alcohol en sangre, una cifra incompatible con las exigencias para conducir un vehículo de carga.

El procedimiento realizado al conductor de 40 años quedó registrado por las cámaras de los agentes y fue publicado en redes sociales.

El test positivo le impidió continuar conduciendo y se expone a una multa superior a los 2 millones de pesos y a una suspensión de la licencia de hasta 18 meses. Para los choferes profesionales, la normativa establece tolerancia cero de alcohol al volante.

Más casos de alcoholemia positiva en el control de Panamericana

El episodio se registró durante una fiscalización de transporte pesado en la Panamericana. En total, los agentes controlaron a 780 conductores profesionales y verificaron tanto las condiciones de circulación como la documentación obligatoria y los niveles de alcohol en sangre.

Durante la jornada, más de 94 conductores profesionales recibieron sanciones por diferentes incumplimientos de las normas de tránsito.

Entre las infracciones, se detectaron vehículos con patentes adulteradas, conductores que no circulaban por el carril correspondiente, algunos utilizaban el celular mientras manejaban como también algunos que no utilizaban el cinturón de seguridad.

Otro camionero, otra alcoholemia extrema

Este domingo por la tarde se dio un caso similar en Misiones. Un camionero de 59 años fue demorado y trasladado a la dependencia policial de Guaraní, luego de dar 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre.

cuando agentes de la ANSV solicitaron la colaboración de la División Seguridad Vial y Turismo de Oberá. Habían detectado un camión Volvo con acoplado que circulaba realizando maniobras zigzagueantes.

Al ser interceptado, el conductor fue identificado como Teodoro Raúl T. y se constató que tenía toda la documentación del transporte en regla. Sin embargo, debido al resultado del test de alcoholemia, se procedió a labrar el acta de infracción correspondiente.

Por otra parte, mientras el conductor era demorado, el camión bitren fue entregado a otro chofer habilitado de la misma empresa para que pudiera continuar su ruta. La intervención policial se realizó sobre la Ruta Nacional 14.

Un concejal libertario que votó por "Alcohol cero" dio positivo en un control y se dio a la fuga

Un concejal dio positivo de alcoholemia durante un control de tránsito. Manejaba su Toyota Yaris gris cuando fue detenido para realizar el test pero abandonó el lugar antes de finalizar el procedimiento.

El Ministerio de Transporte compartió las imágenes del momento en que se llevó a cabo el control, que mostró la tensión que se generó cuando se solicitó la licencia física de forma obligatoria. "No es cierto, pero no vamos a discutir",dijo.

Se trata de Juan Pablo Allan, concejal de La Libertad Avanza en La Plata y actualmente integra el Concejo Deliberante de la capital bonaerense. También se encuentra como director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (Renar). El resultado fue de 0,27 gramos de alcohol por litro de sangre.