Alcoholemia en Centenario: pararon 420 vehículos con increíbles resultados.

Un nuevo operativo terminó con varios casos positivos esta madrugada. Los controles seguirán durante los próximos días.

Un nuevo operativo de alcoholemia se realizó en la ciudad de Centenario . En esta ocasión, desde la secretaría de Tránsito y Transporte se llevo a cabo un control en la zona del expeaje. Aunque la ciudad se encuentre adherida a la Ley de Alcohol Cero, frecuentemente se muestran altos índices de casos positivos cada fin de semana.

Desde la Secretaría de Tránsito indicaron a LM Neuquén que el operativo se realizó este domingo por la madrugada, desde las 5 de la mañana hasta las 8 horas, sobre la ruta 7 .

El operativo fue un trabajo en conjunto entre inspectores de la municipalidad, Policía de la División Tránsito de Villa Obrera, Comisaría Quinta y Seguridad Vial Nacional y Provincial, indicó la secretaria de Tránsito Yésica Torres. El objetivo de este operativo es fortalecer la seguridad vial .

Fueron 420 vehículos los que se sometieron al test de alcoholemia y hubo resultados positivos. Incluso, un conductor se llevó el récord de la noche con 1,96 gramos de alcohol en sangre.

Un total de 21 vehículos fueron secuestrados por resultados positivos y se redactaron 25 actas contravencionales.

Según indicó Torres, los operativos seguirán realizándose los próximos días. De igual manera, cabe destacar que el próximo fin de semana serán los festejos por el aniversario de Centenario, por lo que verán la posibilidad de realizan controles dentro del ejido de la ciudad.

Así ocurrió el fin de semana pasada, donde la calle Belgrano en el Casco Viejo fue el escenario de un operativo sorpresa. En aquella ocasión, 17 vehículos fueron secuestrados, entre ellos 2 motocicletas, de ellos, 14 fueron por alcoholemia positiva y un solo vehículo por falta de documentación.

El caso más alto que se registró en la noche fue de 2,23 de alcohol en sangre.

Estos operativos forman parte del trabajo permanente de prevención, control y concientización para promover una circulación más segura y responsable en nuestras calles y rutas.

Alcoholemia positiva sobre Ruta 7

Durante la mañana del sábado ocurrió un impactante choque y vuelco sobre la ruta 7. Un conductor de 24 años manejaba alcoholizado junto a un adolescente de 16 años. Ambos fueron trasladados al hospital.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Héctor Valdez explicó que la Policía recibió el aviso aproximadamente a las 9:20. Cuando los efectivos llegaron, encontraron el automóvil sobre sus cuatro ruedas y a los dos jóvenes a pocos metros del vehículo.

Antes del traslado, los efectivos realizaron el control de alcoholemia al conductor. El resultado fue positivo y marcó 1,22 gramos de alcohol por litro de sangre, según precisó el responsable de la División Tránsito Villa Obrera.

Los dos fueron derivados al centro de salud por decisión del personal de la ambulancia, para realizarles un chequeo más completo.

“Hasta ahora no registran lesiones de gravedad”, indicó el comisario y aclaró que ambos continúan bajo observación.

Además, remarcó que se retuvo la licencia de conducir del automovilista y se labraron las actas correspondientes. El vehículo fue entregado a los padres presentes en el lugar, bajo un acta de responsabilidad, según explicó Valdez.