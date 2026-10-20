Auto nuevo y vacaciones en Brasil: así descubrió que la cajera de su comercio le robaba hasta $400 mil por día

La dueña del supermercado denunció a una de sus empleadas tras descubrir la maniobra que utilizaba para desviar dinero.

La cajera fue denunciada por desviar hasta $400.000 diarios de las ventas del supermercado.

Una cajera de supermercado de 26 años fue denunciada por desviar los pagos de los clientes. La propietaria calcula que la joven se quedaba al menos con $300.000 y $400.000 por día, en una maniobra que se habría extendido por casi dos meses.

El comercio está ubicado en la calle 15, entre 39 y 40 en la ciudad de La Plata, y la joven trabajaba allí desde abril. En la presentación judicial figura que los cobros cuestionados comenzaron el 21 de agosto y continuaron hasta el 16 de octubre, cuando fue descubierta.

La denunciante agregó que, en ese período, la trabajadora compró un auto y pasó una semana de vacaciones en Brasil. Esos gastos forman parte de su relato, aunque todavía no se acreditó que se financiaran con dinero del supermercado.

Cómo era el robo de la cajera: el código que cambiaba el destino de los pagos

La acusación describe una sustitución que se repetía al comenzar la jornada: la cajera colocaba un adhesivo con su propio QR encima del que utilizaba el local.

Los compradores escaneaban el código expuesto en el mostrador y transferían el importe de sus compras, convencidos de que pagaban al establecimiento.

Así, según la propietaria, el cobro se completaba en una cuenta personal de la empleada y la recaudación quedaba fuera del circuito del negocio. Los clientes abonaban frente a la caja, pero el destinatario del dinero era otro.

Para ocultar las diferencias, la joven habría eliminado del sistema informático los productos que registraba. Esa segunda operación dificultaba advertir el faltante al comparar las ventas asentadas con los ingresos del supermercado, porque parte de la mercadería entregada a los compradores dejaba de figurar entre los artículos vendidos.

Cómo descubrieron a la cajera ladrona

Fue el 16 de octubre cuando sorprendieron a la trabajadora colocando el código sobre el del comercio. Después la dueña del comercio hizo la denuncia y la ratificó ante la Justicia, que comenzó a investigar lo ocurrido en el local.

La compra del vehículo y el viaje al exterior fueron mencionados en esa presentación, pero no se informaron los costos. No se difundieron elementos que permitan atribuir esos desembolsos al dinero reclamado por la comerciante.

El cálculo del robo de hasta $400.000 diarios corresponde a la estimación de la dueña; por ahora, no hay un monto total confirmado ni se precisó cuántos pagos habrían terminado en la cuenta de la cajera.

Según la dueña, la empleada borraba las ventas con código QR del sistema para ocultar las diferencias en la recaudación del supermercado (Foto: captura de video / La Buena Info)

El QR y los videos que analiza la Justicia

La comerciante aportó el código QR que utilizaba la empleada para recibir las transferencias. Además, aseguró contar con grabaciones de las cámaras de seguridad que permitirían reconstruir la colocación del adhesivo en la caja.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº 8 de La Plata, a cargo de Martín Almirón. Allí deberán evaluar los elementos presentados, establecer el alcance de los cobros denunciados y determinar si existe responsabilidad penal de la trabajadora, identificada con las iniciales R.B.A.

Hasta el momento no se informó una detención ni una imputación formal contra la joven, y las acusaciones de la propietaria siguen bajo investigación.