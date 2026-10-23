¿Dónde está Nancy Godoy?: imputaron a su vecina por homicidio, a cuatro hombres por femicidio y falso testimonio

La docente tuvo el último contacto a través de un mensaje que le envió a su hijo hace ya 16 días. Desde ese momento no se supo nada más sobre ella.

La investigación pasó a tratarse como un posible homicidio y femicidio, con cinco personas detenidas hasta el momento.

Nancy Godoy fue vista por última vez el 7 de octubre, desde entonces y tras la denuncia de su hijo es buscada intensamente. En medio de la investigación hubo cinco detenciones y ahora todos fueron imputados. Pero la docente rural aún no aparece.

La docente tuvo el último contacto a través de mensajes de celular hace 16 días, a las 20:45 tras haber salido rumbo a la escuela rural en el paraje El Malezal, departamento de Esquina, provincia de Corrientes. Allí le dijo a su hijo "Llegué bien" . Desde ese momento no se supo nada más sobre ella.

La investigación pasó a tratarse como un posible homicidio y femicidio, con cinco personas detenidas hasta el momento, entre ellas el capataz de la estancia Ireneo Zarza y una pareja de puesteros.

Mientras avanza la causa por la desaparición de la docente rural, los cinco sospechosos fueron imputados. Rosa Leguizamón, la vecina de Nancy fue imputada como coautora de homicidio simple, mientras que otros tres hombres fueron imputados por femicidio.

Por su parte Ezequiel Bordón está acusado de falso testimonio. La fiscalía pedirá la prisión preventiva sin plazo para todos.

"Ella salió a buscar a Nancy"

El abogado de Rosa Leguizamón sostuvo que ella desconoce qué pasó con Nancy Godoy y aseguró que está ajena a la desaparición. “Ella se puso a buscarla, está totalmente ajena. La teoría del fiscal es apuntar, esa es su función”, afirmó.

Recordó que Leguizamón entregó la clave de su teléfono y que le realizaron pruebas de ADN. “No hay nada en el celular de Rosa. Le dimos la clave. Ayer tuvimos que hacer las pruebas de ADN y están a disposición”, agregó en diálogo con TN.

Y negó que su defendida tuviera algún vínculo con Ireneo Zarza, el capataz de la estancia El Curupí que fue detenido en el marco de la investigación. “No tenía ninguna relación con Zarza. Ella respondía a lo que hacía su marido”, dijo.

Quiénes son los cinco detenidos por la desaparición de Nancy Godoy

Ernesto Ezequiel Bordón: peón de la estancia que acompañaba a la docente hasta la escuela. Es investigado por falso testimonio y por los elementos secuestrados en su vivienda con manchas rojizas, que serían de sangre humana.

Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas. vecina de la escuela rural y una de las personas que tenía contacto con la docente, a quien ayudaba a trasladarse y le proveía comida o asistencia. Junto a su pareja, están detenidos por presunto encubrimiento agravado, debido a contradicciones en sus declaraciones. En un allanamiento en su casa de Sauce se secuestraron una campera negra y dos alpargatas que serían de la docente.